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Il consigliere Colella, l’annuncio su Sangiovannello mentre sul Campo Coni: ‘E’ stato un attentato allo sport’

""Qualcuno della vecchia legislatura aveva dichiarato..."

23 Ottobre 2026 - 10:12 | Redazione

Palestra Sangiovannello

Altro passaggio interessante dell’intervento a “Live Break” del consigliere comunale Fabio Colella, ha riguardato le strutture e in modo particolare la palestra di Sangiovannello e il Campo Scuola Coni:

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“Qualcuno della vecchia legislatura aveva dichiarato che ad agosto si sarebbero aperte la Palestra di Sangiovannello e il Campo Coni. Siamo arrivati quasi a novembre e ancora… Allora vi dò io la notizia. Per quello che riguarda Sangiovannello, ne abbiamo parlato con il sindaco, a breve vedrà la luce, questo è sicuro. Sul Campo Coni al momento non possiamo dire nulla, perchè non c’è la certezza di avere i finanziamenti per poterlo completare. Purtroppo sono costretto a dire che non ci sono novità positive. Sono stati trovati dei fondi per la sistemazione della parte esterna, ma fatemi dire che lì si è sbagliato tutto. C’è stato un errore gravissimo, perchè non si può partire smantellando la pista, è stato un attentato allo sport. Intanto si faceva il contorno, l’avremmo mantenuta, certamente pista vecchia e da rifare completamente, ma intanto gli atleti si sarebbero allenati. Lavori fatti con la presunzione di poterli completare. Errori di metodo e controllo”.

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