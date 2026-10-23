Next Gen ATP Finals, Colella: ‘Un indotto incredibile per Reggio Calabria. Ci sarà un big del tennis’

Nel corso della trasmissione “Live Break“, in onda su CityNow, è intervenuto il consigliere comunale Fabio Colella. Tra i passaggi anche quello riguardante l’evento che si terrà a Reggio Calabria nel mese di dicembre: “Le Next Gen ATP Finals 2026 non rappresentano semplicemente un evento, ma un grandissimo evento. Si è riusciti a portare a Reggio Calabria qualcosa di unico e per rendersene conto, basta guardare dove si è svolto negli anni precedenti. Ci saranno 160 tv internazionali che lo seguiranno, sono stati venduti più di 3000 biglietti, ci sarà un indotto incredibile per le tante presenze che si registreranno in città. Questo sarà uno shock economico immediato per Reggio Calabria che non è circoscritto ai quattro giorni della manifestazione ma comprende anche la settimana che precede l’evento e quella successiva. Scommetto che in quei giorni arriverà anche qualche big. Il sindaco, che avete definito voi rullo compressore, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha annunciato che verranno disputati a Reggio Calabria anche i Campionati Europei di Padel 2027.

Vorrei anche ricordare che in quella occasione erano presenti nella nostra città i rappresentanti della parte economica più importante del nostro paese per quello che riguarda l’aspetto sportivo, che è Sport e Salute. Verrà firmato un protocollo d’intesa che si concretizzerà in aiuto concreto alle nostre realtà locali e quindi di sostegno attraverso finanziamenti per l’organizzazione di eventi nazionali e internazionali.

Altro aspetto di fondamentale importante è la sistemazione del PalaCalafiore. Mi sono recato di persona insieme a tecnici e dirigenti per verificare lo stato dei lavori. Gli interventi sono previsti sia all’interno che all’esterno, gli spogliatoi sono già stati rifatti, tutto è stato ripulito, pavimento nuovo, diversi spazi che possono essere ripresi, il tetto verrà sistemato e tanto altro. Questo sarà il punto di partenza per tanti prossimi eventi. Vi anticipo che la Divisione di Calcio a 5 ha già messo gli occhi sull’impianto.