Meet, eleganza e gusto si incontrano a Reggio Calabria: il locale ideale per feste, compleanni, eventi privati

Dall’esperienza della storica Hostaria dei Campi nasce una proposta che punta su qualità, comfort e versatilità. Spazi raffinati e personalizzabili

Un ambiente elegante, un’atmosfera accogliente e il piacere di ritrovarsi a tavola, senza rinunciare alla qualità. Meet è la proposta pensata per chi a Reggio Calabria cerca qualcosa di diverso, un luogo in cui il gusto incontra il comfort e ogni occasione può trasformarsi in un momento da condividere. Il locale nasce dalla volontà di offrire una nuova alternativa alla clientela della storica Hostaria dei Campi, portando l’esperienza e l’attenzione alla qualità che da sempre caratterizzano la pizzeria reggina in un contesto differente, più raffinato e versatile.

Meet: spazio a feste ed eventi privati

A distinguere Meet è soprattutto la possibilità di vivere il locale in modi diversi. Gli ambienti ampi, curati nei dettagli e suddivisi in più aree permettono di accogliere sia chi desidera trascorrere una piacevole serata in compagnia, sia chi è alla ricerca della location giusta per organizzare un evento. Compleanni, ricorrenze, festeggiamenti e occasioni speciali trovano così uno spazio dedicato, con la possibilità di prenotare e personalizzare l’evento in base alle proprie esigenze.

Non una soluzione uguale per tutti, dunque, ma la libertà di scegliere la formula più adatta, valorizzando gli spazi disponibili e costruendo un’esperienza su misura per i propri ospiti.

L’esperienza di Hostaria dei Campi in una nuova veste

Dietro Meet c’è il percorso di Hostaria dei Campi, un nome conosciuto nel panorama della ristorazione reggina, che ha costruito nel tempo il proprio rapporto con la clientela puntando sulla qualità e sull’accoglienza.

Con Meet, questa esperienza si traduce in una proposta che guarda anche a nuove esigenze: ambienti confortevoli, attenzione ai dettagli e la possibilità di scegliere una cornice elegante per i propri momenti di convivialità. Il risultato è un locale che vuole andare oltre la semplice esperienza a tavola, offrendo un punto di incontro per amici, famiglie e gruppi che desiderano festeggiare, stare insieme e godersi una serata in un’atmosfera ricercata.

Per informazioni, prenotazioni e organizzazione di eventi è possibile contattare Meet ai numeri 0965 324003 e 349 3610766.