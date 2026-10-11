GustAmare, il mare nel piatto e…nel bicchiere: viaggio nel menù dello chef Libro – FOTO

Dal risotto cacio e pepe con tartare di tonno e crema di lamponi ai panini gourmet accompagnati dai cocktail. Lo chef Carmelo Libro racconta la proposta food & beverage del punto ristoro del Mercato Ittico. E c'è anche un menu degustazione

C’è il profumo del pesce appena cucinato, il sapore della tradizione mediterranea e quella voglia di sperimentare che trasforma un piatto in qualcosa di diverso dal solito. Ma ci sono anche cocktail, panini gourmet, abbinamenti ricercati e un’atmosfera che invita a fermarsi, magari per un aperitivo che diventa cena.

GustAmare, il punto ristoro del Mercato Ittico situato all’interno del porto di Reggio Calabria, ha da poco riaperto le sue porte alla città e punta a conquistare i palati dei reggini con una proposta gastronomica che unisce il pescato fresco alla creatività in cucina.

A guidare questo percorso è lo chef Carmelo Libro, originario di Bagnara Calabra, che ha scelto di costruire un menu capace di raccontare il territorio senza rinunciare a qualche accostamento sorprendente.

La filosofia è semplice: partire dalla qualità della materia prima, rispettare la tradizione e lasciare spazio alla fantasia. Perché da GustAmare il mare è protagonista, ma non mancano le alternative per chi preferisce altri sapori.

Menu degustazione a 50 euro: dall’antipasto al dolce, un viaggio nei sapori del mare

Per chi desidera scoprire le specialità della cucina di GustAmare, il punto ristoro propone anche un menu degustazione completo al prezzo di 50 euro a persona, pensato per accompagnare gli ospiti in un percorso tra i sapori del mare e le creazioni dello chef Carmelo Libro.

La proposta comprende antipasto, bis di primi piatti, bis di secondi e dolce, con acqua e un calice di vino inclusi nel prezzo. Un’occasione per assaporare diverse preparazioni della cucina di GustAmare, dalla tradizione mediterranea agli abbinamenti più creativi.

Raggiungere GustAmare è semplice, anche in automobile. L’accesso al porto di Reggio Calabria è libero per i clienti del locale: basta comunicare al personale presente alla sbarra di essere diretti a GustAmare per poter entrare con la propria auto. È inoltre possibile parcheggiare direttamente dietro il Mercato Ittico, a pochi passi dal punto ristoro.

Un’informazione utile per chi vuole trascorrere una serata al porto cittadino, tra buon cibo, un calice di vino e i sapori del mare.

Il piatto da non perdere? Un risotto che sorprende

Se c’è una preparazione sulla quale lo chef Carmelo Libro ha deciso di puntare, è il risotto cacio e pepe con tartare di tonno condita al lime e crema di lamponi.

Un incontro tra ingredienti apparentemente lontani, nel quale la cremosità della cacio e pepe incontra la delicatezza del tonno crudo, la freschezza del lime e la nota fruttata dei lamponi.

Un piatto che incuriosisce già dalla descrizione e che, secondo lo chef, sta conquistando chi sceglie di provarlo.

“È il nostro piatto di punta in questo momento. È una proposta nuova che ho inserito da poco nel menu e sta rispondendo benissimo. I clienti ci fanno i complimenti”, racconta Libro.

Una creazione che rappresenta bene l’identità gastronomica di GustAmare: partire da ingredienti conosciuti e proporli attraverso combinazioni meno scontate.

Ma la sperimentazione non mette da parte i grandi classici. Anzi, sono proprio le ricette della tradizione a occupare un posto importante nella cucina del punto ristoro.

Tra queste spiccano i paccheri alla bagnarota, preparati con pesce spada, pomodorini, olive, capperi e aromi mediterranei. Un piatto che per Carmelo Libro ha anche un valore personale, essendo originario proprio di Bagnara.

E poi ci sono le linguine all’astice, il risotto GustAmare ai frutti di mare e altre preparazioni che cambiano seguendo la disponibilità del pesce fresco.

“Il nostro menu varia continuamente, perché lavoriamo soprattutto con il pescato del giorno. È il pesce che arriva a guidare le nostre proposte”, spiega lo chef.

Panini gourmet e cocktail: da GustAmare anche l’aperitivo sa di mare

Non soltanto primi piatti e cene tradizionali. Una delle particolarità di GustAmare è la possibilità di vivere il locale anche in maniera più informale, scegliendo un panino di mare accompagnato da un cocktail.

Un’idea che rende il punto ristoro adatto anche a chi desidera trascorrere una serata diversa, senza necessariamente ordinare una cena completa.

Le proposte sono pensate per valorizzare il pesce attraverso ingredienti e abbinamenti capaci di esaltarne il sapore.

C’è il panino con polpo e burrata, dove la consistenza del polpo incontra la cremosità del formaggio. Oppure quello con calamari fritti e maionese agli agrumi, che gioca sul contrasto tra croccantezza e freschezza.

Per gli amanti dei sapori più mediterranei, spazio al panino con pesce spada, mentre chi cerca qualcosa di più particolare può scegliere la focaccia con stracciatella, tartare di tonno e cipolla rossa di Tropea.

A completare l’esperienza arriva la proposta beverage.

Dall’intramontabile Aperol Spritz al Gin Tonic, passando per il Campari con gin e le preparazioni fresche a base di cetriolo e menta, GustAmare propone cocktail da abbinare a panini e focacce.

Un modo per dare al punto ristoro anche una dimensione conviviale, dove il piacere del buon cibo si accompagna a quello di un drink, in una cornice particolare come quella del porto cittadino.

La grigliata di pesce diventa protagonista anche nella presentazione

Tra le proposte che stanno riscuotendo apprezzamenti, lo chef segnala anche la grigliata mista di pesce, uno dei piatti più rappresentativi della cucina di GustAmare.

Una selezione che valorizza diverse varietà di pesce, con una presentazione pensata per sorprendere anche lo sguardo.

La grigliata viene infatti servita su un tagliere di legno, con gli spiedini appesi, trasformando un grande classico della cucina marinara in una proposta scenografica, ideale anche da condividere.

Un piatto che racconta un altro aspetto della filosofia del locale: non servono necessariamente ingredienti insoliti per stupire. A volte bastano il pescato fresco, una buona cottura e un modo originale di portare la pietanza in tavola.

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Non solo pesce: da GustAmare anche un menu dedicato alla carne

C’è poi un dettaglio importante, soprattutto per chi desidera trascorrere una serata in compagnia di amici o familiari con gusti differenti. Da GustAmare si può mangiare anche carne.

Sebbene l’identità del punto ristoro sia fortemente legata al mare e al pescato fresco, la cucina ha previsto anche un’alternativa per chi non ama il pesce o semplicemente desidera scegliere qualcosa di diverso.

“Per chi non mangia pesce prepariamo un menu a parte a base di carne”, conferma lo chef Carmelo Libro.

Una scelta che amplia le possibilità del locale e permette anche ai gruppi con preferenze gastronomiche differenti di condividere la stessa esperienza.

GustAmare, una nuova esperienza di gusto nel porto di Reggio Calabria

A rendere particolare GustAmare non è soltanto ciò che arriva in tavola, ma anche il contesto nel quale si trova.

Il punto ristoro sorge all’interno della struttura riqualificata del Mercato Ittico di Reggio Calabria, direttamente nell’area portuale. Una posizione che lega l’esperienza gastronomica alla storia marinara della città e al suo rapporto con il mare.

Dopo la recente riapertura, GustAmare vuole ritagliarsi uno spazio nella quotidianità dei reggini, offrendo diverse possibilità: dalla cena a base di pesce fresco al panino gourmet, dal cocktail alla grigliata da condividere.

Con una certezza, ribadita dallo stesso chef: il menu non è qualcosa di immobile, ma segue il pescato e la disponibilità della materia prima. Un motivo in più per tornare e scoprire, di volta in volta, proposte differenti.

Perché da GustAmare si può scegliere di andare per un semplice panino e un drink, oppure per lasciarsi guidare attraverso i sapori della cucina mediterranea. E magari farsi sorprendere da quel risotto cacio e pepe, tonno, lime e lamponi che sta diventando uno dei piatti simbolo della nuova stagione.

GustAmare è aperto tutte le sere dalle 19 alle 23 e la domenica anche a pranzo. Il punto ristoro è raggiungibile anche in automobile: all’ingresso del porto, dalle 19, è sufficiente comunicare al personale della sbarra di essere diretti a GustAmare.

Un luogo dove il mare non è soltanto il panorama, ma soprattutto il punto di partenza di ogni esperienza di gusto.

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