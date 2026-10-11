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Serie D: big match al Granillo tra prima e seconda. Il programma e la classifica

Gli amaranto sperano di allungare sulla seconda. Il Trapani cerca conferme

11 Ottobre 2026 - 01:19 | Redazione

Curva Sud Reggina Licata

Settima giornata di campionato e occhi puntati sul confronto che si gioca al Granillo tra la Reggina e la Vibonese. Il Trapani, dopo la vittoria sugli amaranto, cerca conferme sul complicato campo del Sambiase, mentre la Nuova Igea rende visita al Favara. Nissa in trasferta con il Ragusa.

Leggi anche

Il programma della giornata

Favara – Nuova Igea

PraiaTortora – Modica

Ragusa – Nissa

Reggina – Vibonese

Sambiase – Trapani

Siracusa – Vigor Lamezia

Athletic Palermo – Licata (ore 16,00)

Gela – Milazzo (ore 16,00)

Enna – Avola (ore 18,30)

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 15
  2. Sambiase 13
  3. Vibonese 13
  4. Avola 12
  5. Nuova Igea 11
  6. Licata 11
  7. PraiaTortora 9
  8. Milazzo 9
  9. A. Palermo 8
  10. Nissa 8
  11. Modica 7
  12. Vigor Lamezia 5
  13. Siracusa (-7) 4
  14. Gela 4
  15. Favara 4
  16. Ragusa 2
  17. Trapani (-5) 1
  18. Enna 1

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