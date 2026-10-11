Serie D: big match al Granillo tra prima e seconda. Il programma e la classifica
Gli amaranto sperano di allungare sulla seconda. Il Trapani cerca conferme
11 Ottobre 2026 - 01:19 | Redazione
Settima giornata di campionato e occhi puntati sul confronto che si gioca al Granillo tra la Reggina e la Vibonese. Il Trapani, dopo la vittoria sugli amaranto, cerca conferme sul complicato campo del Sambiase, mentre la Nuova Igea rende visita al Favara. Nissa in trasferta con il Ragusa.
Il programma della giornata
Favara – Nuova Igea
PraiaTortora – Modica
Ragusa – Nissa
Reggina – Vibonese
Sambiase – Trapani
Siracusa – Vigor Lamezia
Athletic Palermo – Licata (ore 16,00)
Gela – Milazzo (ore 16,00)
Enna – Avola (ore 18,30)
La classifica
- Reggina 15
- Sambiase 13
- Vibonese 13
- Avola 12
- Nuova Igea 11
- Licata 11
- PraiaTortora 9
- Milazzo 9
- A. Palermo 8
- Nissa 8
- Modica 7
- Vigor Lamezia 5
- Siracusa (-7) 4
- Gela 4
- Favara 4
- Ragusa 2
- Trapani (-5) 1
- Enna 1
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