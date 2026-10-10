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Reggina-Vibonese: 25 i convocati amaranto. Cinque andranno in tribuna

Tre rimangono a casa, due per infortunio, uno per scelta

10 Ottobre 2026 - 20:44 | Comunicato

Reggina Cantalupa Simone Franchini ()

Sono 25 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Reggina-Vibonese, gara valida per la settima giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 11 ottobre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Di seguito, l’elenco completo:

Reggina Vibonese i convocati

Rimangono a casa Pellicanò e Palmieri ancora in fase di recupero dopo gli infortuni e Verduci per scelta tecnica.

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