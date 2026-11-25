Sentirsi a casa anche quando si è lontani, soggiornare in una struttura confortevole e raggiungere facilmente i principali luoghi di interesse della città. È questa la filosofia di Golden Dreams Bed & Breakfast, struttura ricettiva di Reggio Calabria pensata per chi desidera vivere un soggiorno all’insegna del relax, della comodità e dell’autonomia.

Una realtà, avviata dall’imprenditore reggino Francesco Germanò, che ha investito su Reggio Calabria realizzando tre strutture ricettive tra Reggio Villa e Roma, puntando sulla qualità dell’accoglienza e che guarda al futuro con un progetto di crescita.

“Il turismo è il mio settore – dichiara Germanò – Sono pronto a scendere in campo per dare il mio contributo. Le interlocuzioni romane hanno tracciato la rotta. Concretezza, lavoro e una nuova spinta per rilanciare il nostro turismo. Il futuro si costruisce adesso”.

Il brand Golden Dreams, già presente a Roma con un’altra prestigiosa struttura ricettiva, si prepara infatti ad ampliare la propria offerta con un’imminente apertura a Villa San Giovanni e una futura espansione verso la Costa Degli Dei.

Golden Dreams B&B, una posizione strategica per vivere Reggio Calabria

Tra i punti di forza della struttura reggina c’è sicuramente la sua posizione. La vicinanza al centro cittadino e all’aeroporto rende Golden Dreams una soluzione ideale sia per chi raggiunge Reggio Calabria per turismo sia per chi viaggia per motivi di lavoro.

Il B&B dista appena 2 chilometri dall’aeroporto Tito Minniti, 1,3 chilometri dal Castello Aragonese, 2,7 chilometri dal Museo Archeologico Nazionale, che custodisce i celebri Bronzi di Riace, e 1,9 chilometri dallo stadio Oreste Granillo.

Una collocazione che consente agli ospiti di raggiungere facilmente le principali attrazioni della città, il Lungomare Falcomatà e le vie dello shopping.

Particolarmente apprezzata dalle coppie, la posizione della struttura ha ottenuto una valutazione di 8,4 per i soggiorni a due.

Camere accoglienti e servizi per ogni esigenza

Con una disponibilità complessiva di 10 posti letto, Golden Dreams propone ambienti climatizzati, camere con vista sulla città e spazi pensati per garantire agli ospiti un soggiorno piacevole.

Tutti gli alloggi dispongono di un’area salotto, TV a schermo piatto con canali satellitari, bagno privato con doccia e set di cortesia, bollitore e macchina del caffè. Alcune sistemazioni sono inoltre dotate di balcone o patio.

Tra i servizi a disposizione degli ospiti:

Parcheggio gratuito;

Connessione Wi-Fi gratuita;

Navetta aeroportuale a pagamento;

Camere familiari;

Sistemazioni per ospiti con disabilità;

Servizio di noleggio biciclette e autonoleggio.

Un’offerta pensata per rispondere alle esigenze di coppie, famiglie, turisti e professionisti in trasferta.

Luxury Apartment Golden Dreams: la libertà di sentirsi a casa

Per chi desidera maggiore privacy e indipendenza, l’offerta ricettiva si arricchisce del Luxury Apartment Golden Dreams, una casa vacanze che permette di vivere il soggiorno secondo i propri ritmi, senza rinunciare al comfort.

L’appartamento climatizzato dispone di una camera da letto, bagno privato e una cucina completamente attrezzata con frigorifero, forno, piano cottura e macchina del caffè. Completano l’offerta la connessione Wi-Fi gratuita e la vista sulla città.

Una soluzione particolarmente indicata anche per soggiorni più lunghi, per chi desidera organizzare in autonomia le proprie giornate e vivere Reggio Calabria con la libertà che soltanto un appartamento può offrire.

Da Roma allo Stretto: Golden Dreams amplia la sua offerta

Non soltanto Reggio Calabria. Il progetto Golden Dreams continua a crescere, affiancando alla struttura già presente nella Capitale una nuova realtà ricettiva di prossima apertura a Villa San Giovanni.

Una scelta che valorizza la posizione strategica dello Stretto, crocevia per chi viaggia tra Calabria e Sicilia, e che testimonia la volontà del brand di investire nel settore dell’ospitalità.

Che si tratti di un weekend alla scoperta delle bellezze reggine, di una trasferta di lavoro o di una vacanza in famiglia, Golden Dreams Bed & Breakfast rappresenta un indirizzo da tenere in considerazione per vivere la città in comodità, con la libertà di sentirsi a casa.

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