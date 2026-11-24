Ci sono piatti che riescono a raccontare un territorio al primo assaggio. Il profumo dei funghi porcini, il gusto della pasta e il piacere di una serata in buona compagnia. All’Hostaria dei Campi di Reggio Calabria l’autunno si assapora anche a tavola. Tra le proposte dello chef spiccano le mitiche tagliatelle formato XL ai funghi porcini, un piatto che richiama i profumi e i sapori dell’Aspromonte, perfettamente in linea con la stagionalità.

Il piacere di una pausa infrasettimanale

Chi ha detto che bisogna aspettare il weekend per concedersi una cena fuori? Spezzare la routine della settimana con un buon piatto di pasta è un piccolo piacere da concedersi. E per chi ama la pasta anche a cena, una curiosità: i carboidrati possono contribuire ai processi che regolano la produzione di serotonina e melatonina, coinvolte nel ritmo sonno-veglia.

All’Hostaria dei Campi non mancano le alternative. Le tante proposte dello chef accontentano chi ama la buona cucina e i sapori della tradizione. Una cena tra amici, una serata di coppia o semplicemente la voglia di staccare dagli impegni quotidiani: ogni occasione è quella giusta per ritrovarsi all’Hostaria dei Campi.

Per informazioni e prenotazioni: 0965.324003.