“Questa è la terza volta che ci succede, allora vuole dire che c’è un problema che ti porti dietro e se non lo risolvi non arrivi all’obiettivo finale. Dobbiamo tornare quelli di prima, quelli che facevano e non parlavano”.

Se non lo risolvi, dice mister Marchionni, non arrivi all’obiettivo finale. Una frase tutt’altro che casuale, una sorta di campanello d’allarme lanciato dal tecnico, apparso questa volta meno sereno del solito nella disamina della partita e quasi spiazzato dal comportamento dei suoi calciatori.

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Un problema di atteggiamento

Insieme alla prestazione è venuto meno quell’atteggiamento sul quale l’allenatore amaranto punta moltissimo. Un tasto che Marchionni tocca ripetutamente, ma sul quale continua a ricevere dalla squadra risposte a corrente alternata. Difficile comprendere come un gruppo così forte ed esperto possa passare da prestazioni convincenti, sotto il profilo tecnico e caratteriale, a prove deludenti come quella offerta contro l’Athletic Palermo.

Se necessario, intervenga la società

C’è un problema e Marchionni lo ha detto pubblicamente. Se il tecnico non riesce a risolverlo da solo, è necessario che intervenga direttamente anche la società. Magari in prima persona lo stesso Lotito e insieme a lui il Ds Romairone. Il patron appena una settimana prima aveva parlato ai calciatori, trovando poi una risposta immediata sul campo. Da giocatori di tale qualità ed esperienza ci si aspettano prestazioni all’altezza sotto tutti i punti di vista, indipendentemente dall’avversario e dalle difficoltà della singola partita.

Non dovrebbe essere necessario ricordare loro, alla vigilia di ogni incontro, quale sia l’obiettivo della Reggina e soprattutto quale atteggiamento serva per raggiungerlo. Si può anche non vincere una partita, ma determinazione, intensità e spirito di sacrificio non possono venire mai meno.