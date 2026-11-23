Non bastasse la brutta prestazione e la sconfitta rimediata sul campo dell’Athletic Palermo, per la Reggina di Marco Marchionni arrivano altre preoccupazioni. Il tecnico amaranto rischia infatti di dover rinunciare ad altri due elementi del proprio organico, Franchini (sicuramente squalificato) e Lancini, entrambi protagonisti, loro malgrado, di episodi che potrebbero condizionarne la disponibilità nei prossimi impegni.

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Franchini, attesa per le decisioni del giudice sportivo

Il primo nodo riguarda Franchini, espulso direttamente in pieno recupero nel corso della sfida contro l’Athletic Palermo. Un cartellino rosso che comporterà una squalifica, la cui entità sarà stabilita dal giudice sportivo. Marchionni attende dunque di conoscere il provvedimento ufficiale per capire quante partite dovrà affrontare senza il calciatore. Un’altra possibile complicazione per un allenatore chiamato a ritrovare immediatamente equilibrio, prestazioni e risultati dopo il passo falso in terra siciliana.

Lancini, preoccupazione per il ginocchio

L’altro problema riguarda Lancini, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena sedici minuti a causa di un colpo al ginocchio. Il difensore non è riuscito a proseguire la partita e adesso bisognerà capire l’entità del problema fisico. Saranno le valutazioni dello staff medico a chiarire se si sia trattato soltanto di una forte contusione o se saranno necessari tempi di recupero più lunghi.

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Reggina: ancora fuori Reis e Jallow

Le possibili assenze di Franchini e Lancini andrebbero ad aggiungersi a quelle di Reis e Jallow. In particolare, si attende ancora il pieno recupero di Reis, fermo dalla sfida contro la Nissa dello scorso 18 ottobre, mentre Jallow è stato nuovamente costretto ai box per un problema muscolare. Una situazione che rischia di ridurre ulteriormente le alternative a disposizione dell’allenatore proprio in una fase delicata della stagione.

In attesa delle decisioni del giudice sportivo e delle notizie dall’infermeria, il tecnico amaranto deve quindi prepararsi a gestire una nuova emergenza, con la necessità di trovare soluzioni immediate per rimettere la Reggina sulla strada giusta. Non sarà una settimana come le altre.