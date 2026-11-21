L’hairstylist reggino è protagonista delle prime due puntate del podcast condotto da Manila Nazzaro, con Matilde Brandi e Milena Miconi

Salvatore Clemensi porta la sua esperienza nelle prime due puntate di Hair Style – Il salone delle dive, il podcast condotto da Manila Nazzaro e realizzato in collaborazione con Wella Professionals. A inaugurare il progetto sarà la puntata con Matilde Brandi, disponibile dal 24 novembre sulle principali piattaforme di ascolto. Il 2 dicembre Clemensi sarà al fianco di Nazzaro per l’incontro con Milena Miconi.

Nelle due puntate, Manila Nazzaro ripercorre con le ospiti le loro esperienze tra palco, set e televisione. A partire dai look che hanno accompagnato la loro carriera, Clemensi racconta come nasce un’acconciatura per la scena e condivide consigli per valorizzare i propri tratti e trovare uno stile in cui riconoscersi anche nella vita di tutti i giorni.

Il podcast si aggiunge a un percorso professionale che da anni intreccia hairstyling, televisione e spettacolo. Clemensi ha lavorato nei backstage del Festival di Sanremo e di programmi come X Factor, Miss Italia, Telegatti e Mistero, oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore artistico per l’hairstyling in eventi cinematografici come i Nastri d’Argento e il Taormina Film Fest. Il suo percorso comprende anche quattro edizioni di Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso su LA7, dove ha condiviso consigli dedicati alla cura dei capelli e alla valorizzazione dell’immagine femminile, e contributi professionali per riviste come ELLE e Marie Claire Italia.