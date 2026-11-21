Una mattinata di sensibilizzazione e confronto con gli studenti, aperta anche alla cittadinanza. Presenti rappresentanti delle istituzioni cittadine e una professionista del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”

La scuola come luogo di istruzione, ma soprattutto come spazio di crescita, consapevolezza e formazione delle coscienze. È da questa convinzione che nasce l’iniziativa «Insieme contro la violenza sulle donne», promossa dall’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è fissato per lunedì 23 novembre 2026, alle ore 11:30, presso i locali dell’Istituto, con una mattinata dedicata alla riflessione e alla sensibilizzazione, che coinvolgerà gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado.

L’incontro sarà aperto non soltanto agli studenti e alle famiglie dell’Istituto, ma anche a tutta la cittadinanza, alle associazioni e a quanti desiderano condividere un momento di riflessione su un tema che riguarda l’intera comunità. La scuola intende così aprire le proprie porte al territorio, favorendo un’occasione di partecipazione e sensibilizzazione collettiva, nella convinzione che contrastare la violenza e promuovere una cultura del rispetto sia una responsabilità di tutti.

Un’iniziativa che si inserisce in un percorso educativo più ampio, nel quale l’attenzione alla persona, la promozione della dignità umana e la costruzione di relazioni sane rappresentano elementi fondamentali dell’identità della scuola. Perché contrastare la violenza non significa soltanto condannarne le manifestazioni più evidenti, ma lavorare quotidianamente sulle coscienze, educando le nuove generazioni al rispetto, alla libertà e alla responsabilità.

La mattinata vedrà la partecipazione della dott.ssa Amelia Mazzitelli, psicologa e psicoterapeuta del Centro Antiviolenza «Angela Morabito» dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS, che offrirà un importante contributo di approfondimento e sensibilizzazione. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni cittadine, tra cui la consigliera comunale Serena Mangano e, compatibilmente con gli impegni istituzionali, l’assessora all’Istruzione Filomena Iatì.

Gli studenti protagonisti della mattinata

Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento degli studenti, che non saranno semplici spettatori, ma protagonisti attivi della mattinata. Attraverso i loro interventi e momenti di confronto, avranno l’opportunità di esprimere riflessioni, interrogativi e considerazioni su un tema che interpella profondamente la società e riguarda anche il loro presente. Un modo per stimolare il pensiero critico, promuovere consapevolezza e favorire una partecipazione autentica, nella convinzione che educare al rispetto significhi anche dare ai giovani voce e strumenti per diventare cittadini responsabili.

Significativo sarà, inoltre, il contributo delle alunne, che attraverso alcune rappresentazioni ispirate a figure femminili del passato offriranno uno spunto di riflessione sulle storie di donne che hanno subito violenze, discriminazioni e ingiustizie. Un percorso di approfondimento realizzato con il supporto dei docenti, che intende mettere in dialogo memoria storica e sensibilità contemporanea, ricordando come la conquista della dignità e della libertà femminile sia il risultato di un cammino che non può considerarsi ancora concluso.

Educare al rispetto: l’impegno della scuola

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la prevenzione della violenza richiede un impegno educativo costante e condiviso. Non basta intervenire quando la violenza si è già manifestata: occorre lavorare prima, nelle famiglie, nelle scuole e in tutti quei contesti in cui bambini e ragazzi imparano a costruire la propria identità e il proprio modo di stare in relazione con gli altri. È proprio in questa prospettiva che l’Istituto Maria Ausiliatrice rinnova la propria attenzione a tematiche sociali di così grande rilevanza, interpretando il proprio ruolo educativo non soltanto come trasmissione di conoscenze, ma come accompagnamento alla crescita integrale degli studenti.

Una visione che si richiama alla tradizione educativa salesiana di Don Bosco e di Madre Mazzarello, nella quale l’accoglienza, l’ascolto, l’amorevolezza e la cura di ogni persona costituiscono le fondamenta dell’azione educativa.

Educare al rispetto significa insegnare che nessuno è proprietario della libertà di un’altra persona, che la gelosia non è una dimostrazione d’amore, che il controllo non è protezione e che la forza non può mai diventare prevaricazione. Significa coinvolgere le nuove generazioni, ragazze e ragazzi, nella costruzione di una cultura nella quale il rispetto non sia un’eccezione, ma la normalità di ogni relazione.

La scuola, in questo cammino, ha una responsabilità preziosa: offrire occasioni di confronto, dare strumenti per comprendere, promuovere consapevolezza e insegnare a non rimanere indifferenti. Una responsabilità che non si esaurisce tra le mura scolastiche, ma che si apre al territorio e si traduce nella volontà di costruire alleanze educative con le istituzioni, le associazioni e tutte le realtà impegnate nella promozione del bene comune. Perché la lotta alla violenza sulle donne non può essere una ricorrenza da celebrare una volta all’anno, ma un impegno che deve tradursi in scelte concrete, parole, comportamenti e gesti quotidiani.

«La violenza si contrasta insieme. Il rispetto si costruisce ogni giorno».

È questo il messaggio che l’Istituto Maria Ausiliatrice desidera affidare ai propri studenti e all’intera comunità cittadina: una società più giusta e libera si costruisce cominciando dall’educazione, dal rispetto reciproco e dal coraggio di scegliere, sempre, la non violenza.