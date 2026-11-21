A chi dimostra una forza fuori dal comune viene spesso chiesto di indossare i panni dell’eroe.

Ai microfoni di CityNow Stories, il podcast di CityNow che racconta le persone oltre i personaggi, dopo Francesco Cozza e Nino Rossi, Giusy Versace ha accettato la sfida: togliersi il mantello da “supereroina” e raccontarsi a 360 gradi, tra ferite, ironia, battaglie vinte e sogni ancora da afferrare.

Campionessa paralimpica, scrittrice, volto televisivo, senatrice della Repubblica: eppure, alla domanda su cosa le resti ancora da conquistare, la risposta arriva con una risata spontanea e lo sguardo rivolto al cielo.

“Lo spazio! Io che sono anche un po’ spericolata, ho sempre pensato: ‘Ma chissà se riesco ad essere la prima donna, la prima persona amputata ad appoggiare il piedino in carbonio sulla Luna’. Mai dire mai, eh!”.

Le radici reggine: il mare, i petrali e le polpette di melanzana

Trent’anni a Milano hanno lasciato il segno, ma non hanno scalfito di un millimetro la sua identità reggina. Quando torna in riva allo Stretto — come in occasione di questa chiacchierata — ritrova subito il suo centro di gravità: il mare, gli amici d’infanzia e i sapori di casa.

“Mi sono milanesizzata sotto tanti punti di vista, però sono rimasta terronissima nel DNA, legata alla mia Reggio, alla mia Calabria” racconta con orgoglio, ricordando anche la sua Happy Run, la corsa della felicità sul lungomare che sogna di riportare in città (la manifestazione si è fermata con l’edizione 2019 ndr.). Ma il vero legame viscerale passa per la tavola e per i riti familiari, a partire dalle polpette di melanzane di sua madre. “Quando viene a Milano a trovarmi lei si rifiuta di farmele, perché dice che a Milano le melanzane sono dopate. Quindi io per mangiarle devo venire a Reggio per forza”. E poi ci sono i petrali, i dolci tipici natalizi che si fa spedire ogni anno: “In un tempo in cui c’è tanta gente depressa e frustrata, io mastico un petrale e già sono felice! Basta poco per essere felici”.

Eppure, da giovanissima, questa stessa città le stava stretta. Non per mancanza d’amore, ma per un’irrequietezza vitale che la spingeva oltre l’orizzonte:

“Avevo proprio voglia di viaggiare, di scoprire, di conoscere. Da piccola volevo fare il pilota o l’interprete, cercavo mestieri che mi portassero lontano”.

Versace, il peso di un cognome e la gavetta sotto mentite spoglie

Quella spinta la porta prima a Londra, dopo un anno di università, e poi a Milano, dove per quindici anni costruisce la sua carriera nella moda. Un percorso tutt’altro che spianato, nonostante un cognome celebre in tutto il mondo.

“Portare il mio nome è un grande orgoglio, però bisogna anche raccontare che non è facile lavorare a Milano per aziende concorrenti quando ti chiami Versace. Alcuni colloqui andai a farli col cognome di mia mamma, perché chiamarmi Versace e presentarmi da Dolce & Gabbana o da Valentino… non è che proprio stendessero il tappeto rosso per terra”.

In un’epoca in cui non esistevano né Wi-Fi né smartphone e un BlackBerry con il tastierino sembrava fantascienza, Giusy parte dagli showroom e dal visual merchandising fino a diventare responsabile retail e franchising per Italia ed Europa.

“Ho dovuto veramente sgomitare, ho fatto una vera gavetta e mi sono fatta il mazzo. Lavoravo sempre più degli altri per rimarcare che non ero una raccomandata, ma che valevo: volevo essere guardata per la mia competenza, non perché ero ‘la nipote di’”.

Della famiglia conserva il ricordo vago e prezioso di Gianni, scomparso troppo presto, l’ammirazione per Donatella e un legame profondissimo con Santo:

“Dei fratelli è quello che più mi ha consigliato e guidato. Quando non riuscivo a superare dei colloqui, andavo da lui a chiedere consiglio. Gianni è morto troppo presto, credo di averlo incontrato solo una volta. Donatella, invece, ha vissuto sempre fuori ed è stata impegnata per buona parte della sua vita anche all’estero”.

Il sogno premonitore e il 22 agosto 2005

La linea di confine nella vita di Giusy ha una data precisa: 22 agosto 2005, così come racconta nel suo libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque”. È piena estate, le aziende sono chiuse, ma il suo senso di responsabilità la spinge a interrompere le ferie a Reggio con una settimana di anticipo per risolvere un imprevisto legato all’apertura di una boutique a Pompei.

Prima di partire, però, i segnali si susseguono inquietanti. C’è un sogno vivido, ambientato nella storica Villa Zerbi di Reggio Calabria, un luogo che Giusy aveva amato fin da bambina pur non essendoci mai entrata:

“Mi sono sognata all’interno di questa villa, davanti a una grande scalinata che terminava in curva. Correvo su per le scale scappando da qualcosa e, inciampando, ho allungato le braccia per proteggermi: il corrimano si è trasformato in una lama che mi tagliava le braccia e vedevo sangue schizzare da tutte le parti”.

Quando lo racconta alla madre, che consulta abitualmente il libro della Smorfia, ogni parola rimanda a sciagura e cattivo presagio, tanto da farle chiudere il volume per l’ansia. La mattina della partenza, persino l’auto a noleggio tarda fino alle due del pomeriggio.

Poi, sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’uscita da una galleria, un acquazzone improvviso provoca l’aquaplaning. L’auto diventa incontrollabile, il guardrail sfonda l’abitacolo e le trancia entrambe le gambe dal ginocchio in giù. Eppure, ricordare quei secondi non le provoca tormento, ma pace:

“Mio papà faceva gare di rally, mi ha messo sui kart a otto anni. Se c’è una cosa che so fare è guidare. Più ricordo quel momento, più mi convinco che non è stata colpa mia: ho tenuto la macchina per quello che ho potuto, evitando di coinvolgere altre auto”.

La fede, Lourdes e la lezione del refettorio

Superare la rabbia iniziale — quel fisiologico “perché proprio a me?” — non è stato immediato.

“Non tutte le giornate sono uguali” confessa con disarmante sincerità. “A volte le gambe finte mi fanno male, sono pesanti, e ne vorrei staccare una e lanciarla dalla finestra. Poi penso che mi serve e me la tengo!”.

A sostenerla nell’attraversare il dolore è stata una fede profonda, mai ostentata ma mai nascosta.

Un anno dopo l’incidente, ancora in carrozzina e con le stampelle, mantiene una promessa fatta in ospedale a una zia volontaria dell’Unitalsi: andare a Lourdes per ringraziare e completare quell’Ave Maria interrotta sull’autostrada il giorno dell’incidente. Lì, tra i volontari che assistono i malati, Giusy chiede di poter fare qualcosa e viene assegnata al refettorio.

“Passavo il pomeriggio a spalmare Nutella sulle fette biscottate e a preparare caffè — che poi erano più quelli che bevevo io di quelli che distribuivo — e mi sentivo quasi inutile. Alla fine della settimana, però, quei ragazzi mi fecero dei regali e mi ringraziarono. Io chiesi: ‘Ma grazie di che?’. E uno di loro mi rispose: ‘Ci hai regalato il tuo sorriso, ci hai regalato il tuo tempo’. Lì ho capito quanto poco basti per rendere felici gli altri”.

Wonder Giusy, la pista e quella gamba persa in diretta TV

Quando nel 2010 inizia a correre, diventando la prima donna in Italia a gareggiare con una doppia amputazione agli arti inferiori, Giusy scopre che le protesi sportive non sono passate dal Sistema Sanitario Nazionale. Per molti lo sport resta un lusso. Così nel 2011 fonda Disabili No Limits, per donare ausili ad alta tecnologia e restituire ad altri la stessa opportunità di rinascita.

Sulla pista d’atletica arriva anche la carezza più bella, quella che darà vita al suo libro per bambini Wonder Giusy. Un bimbo che la osservava allenarsi iniziò a raccontare la sua storia agli amici con ammirazione: “Diceva: ‘Oh, quella lì ha perso le gambe in un incidente stradale, adesso corre e vince. Lei è un’atleta!’.

“Sentire un bambino dire ‘è un’atleta’ è fortissimo per chi è abituato a essere guardato come ‘quella a cui manca qualcosa’. I bimbi non hanno i filtri degli adulti”.

11 titoli italiani e due medaglie agli Europei paralimpici 2016 e la finale dei 200 metri ai Giochi di Rio 2016.

I record dei 200m e dei 400m portano ancora il suo nome. Una vera forza della natura.

Poi la sfida televisiva di Ballando con le Stelle, accettata dopo molte esitazioni su spinta del suo allenatore, che intuì la potenza mediatica di quel palco. Giusy si allena sulla pista da ballo la mattina e su quella d’atletica il pomeriggio, balla sui tacchi per la prima volta in vita sua e conquista la vittoria — tuttora unica al mondo tra tutte le edizioni internazionali del format per un’atleta con disabilità. Memorabile la sua autoironia quando, durante una coreografia in diretta, una protesi si staccò volando in pista:

“Nel panico generale tutti cercavano sta gamba e io speravo solo di non aver preso in testa nessuno! Rientrati dalla pubblicità dissi: ‘Nelle competizioni le ballerine perdono il laccetto o il reggiseno, c’è chi perde le extension, io ho perso una gamba. Ognuno perde un pezzo, l’importante è recuperarlo'”.

Il Senato, il senso civico e l’appello sui minori online

E dopo aver gareggiato, ha iniziato a correre nei palazzi romani. Oggi è una Senatrice della Repubblica, un onore ma anche un impegno da cui deriva una grande responsabilità. Si occupa principalmente di donne, sport, disabilità e inclusività, è anche a lei che dobbiamo il ritorno della festa nazionale del 4 ottobre dedicata a San Francesco.

A CityNow Stories, pur ammettendo di divertirsi meno rispetto al passato, Giusy Versace sottolinea di vivere la politica come servizio. Tra i risultati di cui va più fiera c’è la legge che ha aperto le porte dei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato agli atleti paralimpici, garantendo loro stipendi, tutele e un futuro lavorativo al termine della carriera agonistica.

Lo sguardo sull’attualità resta lucido e diretto. Alla sua Reggio della quale loda le bellezze naturali ed anche umane chiede una marcia in più e un maggiore “rispetto”:

“Smettiamolo di piangerci addosso, di pensare di partire svantaggiati in ogni cosa”. E poi una frecciatina ai non troppo attenti osservatori del codice della strada: “Il posto invalidi esiste per un motivo, non è carico e scarico! Sentirsi dire ‘scusa un attimo, ero al bar’ da chi lascia l’auto con le quattro frecce non è furbizia, è mancanza di rispetto”.

E davanti alle cronache sui giovanissimi che portano coltelli a scuola, non nasconde lo sgomento:

“Ai miei tempi il bulletto ti bucava le ruote del motorino o ti imbrattava lo zaino, ma oggi non c’è più rispetto per la vita. E siamo noi adulti a dover dare il buon esempio”.

Dal suo lavoro nella Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza nasce infine un appello accorato ai genitori sull’uso dei social:

“La Polizia Postale ci ha raccontato di immagini di minori prese dalla rete e finite sui siti pedopornografici. Ciò che va in rete resta per sempre. Io ho foto bellissime con i miei nipoti e non le ho mai pubblicate: i minori non si pubblicano! Mandatemele pure su WhatsApp in privato, mi riempiranno il cuore, ma in rete no: è pericolosissimo”.

L’amore, la “squadra” e il dono dell’oggi

Sui suoi profili social Giusy sceglie di non condividere le giornate storte o i momenti di sconforto:

“Dietro una tastiera la gente tira fuori il peggio di sé. Io sento il dovere di seminare gentilezza e positività. Le mie fragilità le confido alle persone che mi stanno vicine”.

Attorno a lei c’è una squadra affiatatissima: un compagno paziente al suo fianco da diciassette anni (“un santo che mi sopporta”), i genitori che pur separati hanno sempre dialogato per lei, e suo fratello, il suo “angelo custode“.

“È come se fossimo gemelli pur non essendolo: ha pianto con me, ha imparato a camminare con me, è una prolunga di me”.

Alla fine del viaggio a CityNow Stories, il messaggio più bello: