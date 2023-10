La Salerno - Reggio Calabria: da opera discussa a prima Smart Road d'Italia

L'Autostrada A2 del Mediterraneo, un tempo conosciuta come l'eterna incompiuta Salerno-Reggio Calabria, sta per diventare la prima Smart Road italiana. Questa trasformazione segnerà un salto tecnologico, proponendo un'infrastruttura di comunicazione avanzata tra strada, utente e…

L’odissea della Salerno-Reggio Calabria

L’arteria stradale che congiunge Salerno a Reggio Calabria, attualmente conosciuta come Autostrada A2 del Mediterraneo, ha suscitato molte polemiche nella storia italiana. Nonostante le numerose sfide affrontate durante la sua realizzazione, esiste un’innovativa visione per trasformarla nella prima “Autostrada Intelligente” italiana. Scopriamo di cosa si tratta.

La Salerno-Reggio Calabria sta evolvendo: da una strada eternamente in fase di completamento a un modello tecnologico d’eccellenza in Europa. Ma prima di approfondire questo aspetto futuristico, esaminiamo le cause dei prolungati ritardi nella sua realizzazione. Originariamente, l’Autostrada A2 del Mediterraneo aveva una lunghezza di 442 km e la sua costruzione ebbe inizio nel 1962, concludendosi nel 1974. Tuttavia, nel 1997, fu decisa una completa ristrutturazione, che si concluse solo nel 2016.

La maggior parte sa che le ragioni dei ritardi risiedono in problematiche economico-politiche. Ma questi problemi hanno spesso oscurato le considerevoli sfide tecniche e geologiche legate alla costruzione della strada.

La Salerno-Reggio Calabria originale

Il percorso originale, lungo 442 km, fu ideato per connettere la Calabria, caratterizzata da difficili rilievi, al resto dell’Italia. Fu chiamata “autostrada gratuita”, un’iniziativa governativa per sostenere l’espansione economica del Sud Italia. Nonostante la sua lunghezza, presentava solo due corsie per direzione, senza corsia d’emergenza.

Importante notare che, dalla sua inaugurazione nel 1974 fino al 1997, la strada rimase invariata. Poi, tra la fine degli anni ‘90 e il 2016, vari fattori – politici, tecnici e finanziari – hanno rallentato la sua ristrutturazione, con un costo finale di circa 8 miliardi di euro.

La Salerno-Reggio Calabria rinnovata

La nuova versione dell’autostrada, lunga 436 km, attraversa paesaggi montani per metà del suo tragitto. Questa topografia ha reso la progettazione estremamente sfidante, necessitando la costruzione di numerosi ponti, viadotti e tunnel.

Il percorso ha dovuto affrontare diverse sfide geologiche e topografiche. Inoltre, in molte sezioni, la strada non è stata semplicemente ampliata, ma completamente ridisegnata per rispondere agli standard moderni di sicurezza.

Il Viadotto Italia

Il Viadotto Italia è emblematico delle sfide affrontate: originariamente costruito tra il 1966 e il 1969, è stato successivamente demolito e ricostruito mantenendo la viabilità.

Da Infrastruttura Incompiuta a Strada del Futuro

Ma la storia dell’ex Salerno-Reggio Calabria non si conclude qui, l’Autostrada A2 del Mediterraneo sta evolvendo in una “Smart Road” unica nel suo genere. Questo progetto all’avanguardia, interamente italiano, prevede una connessione wireless avanzata tra l’autostrada, gli utenti e i veicoli. Questo sistema comunicherà in modo intuitivo con gli automobilisti, fornendo aggiornamenti su lavori in corso, incidenti e suggerendo percorsi alternativi attraverso un’app dedicata.

La Smart Road monitorerà anche la condizione dell’infrastruttura in tempo reale, garantendo interventi di manutenzione mirati. Questa rivoluzionaria infrastruttura sarà alimentata da fonti di energia rinnovabile e includerà punti di ricarica per veicoli elettrici.