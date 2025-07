Estate sotto le stelle: a Villa Cordon Bleu sette serate di gusto e musica

Dopo l’annuncio della nuova gestione e della rinascita della storica location, Villa Cordon Bleu è pronta ad accogliere il pubblico con una rassegna estiva che unisce raffinatezza, cucina d’autore e intrattenimento dal vivo.

Un viaggio tra sapori e atmosfere mediterranee

Sette appuntamenti, per vivere la villa in una dimensione nuova.

Un percorso esperienziale tra i piatti simbolo della tradizione mediterranea reggina, firmati dall’executive chef Giuseppe Stilo, con accompagnamento musicale e ambientazioni curate in ogni dettaglio.

Si parte con la serata inaugurale giovedì 10 luglio, alle ore 21:00: un evento esclusivo pensato per celebrare i sapori autentici del territorio e riscoprire la cucina come forma d’arte e narrazione.

Il menù della serata: “Sapori del Mediterraneo”

Viaggio tra i piatti simbolo della tradizione mediterranea e reggina:

Entrée di benvenuto

Bruschetta croccante con crema di pomodoro datterino, alici di Cetara e origano selvatico

Bruschetta croccante con crema di pomodoro datterino, alici di Cetara e origano selvatico Antipasti Caponata di verdure e pesce spada alla reggina Carpaccio di tonno con olio evo e scorza d’arancia Couscous di mare con verdure di stagione Alici fritte in pastella di semola

Primo piatto

Linguine con vongole, pomodorini e bottarga

Linguine con vongole, pomodorini e bottarga Secondo piatto

Trancio di pesce spada alla reggina con cipolla rossa, olive e capperi

Trancio di pesce spada alla reggina con cipolla rossa, olive e capperi Dessert della tradizione reggina

Accompagnato da selezione di bollicine e vini del Sud.

Un elemento distintivo della serata sarà la preparazione delle portate a vista: gli ospiti potranno assistere in diretta all’impostazione e impiattamento delle pietanze, seguiti passo passo dallo chef e dal suo team. Un modo per entrare nel cuore della cucina e vivere da vicino la creatività che anima ogni piatto.

*L’evento vedrà la partecipazione dell’ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini.

Un’estate tra gusto e accoglienza

Il nuovo corso della villa, sotto la direzione di Antonino Crisalli, non è solo una questione di estetica o servizi. È un progetto che parte dal cuore e mette al centro l’esperienza del cliente:

“Ogni dettaglio è pensato per far sentire gli ospiti accolti. L’estate è il momento ideale per vivere la villa in piena libertà, con leggerezza e bellezza”, racconta il titolare.

Ogni giovedì, una degustazione tematica diversa, che unisce prodotti locali, stagionalità e ricerca estetica. Non solo cibo: la villa si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle, tra musica dal vivo, atmosfera rilassata e scenografie naturali.

La formula: eleganza accessibile

Un format semplice e inclusivo: 45€ a persona, tutto incluso. Ogni serata prevede un menù degustazione pensato ad hoc, con piatti originali, selezione di vini e spettacolo musicale dal vivo.

Una location per ogni occasione

La rassegna estiva è uno dei tanti modi per scoprire Villa Cordon Bleu, che oggi si propone come luogo ideale per matrimoni, cerimonie, feste private, eventi aziendali, aperitivi e ricevimenti su misura. Il grande giardino mediterraneo, la piscina e gli spazi eleganti permettono di trasformare ogni evento in un’esperienza unica.

Maggiori informazioni

Per informazioni e prenotazioni: 0965782368

Villa Cordon Bleu si trova in Contrada Pantanelle a Saline Joniche (RC).

Visita il sito e segui le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.