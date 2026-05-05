Elezioni, Fratoianni a Reggio per sostenere Mimmo Battaglia

Nicola Fratoianni sarà a Reggio martedì 5 maggio, alle 18, a Piazza Camagna per sostenere Mimmo Battaglia e la lista AVS

Dopo la presentazione della lista di Alleanza Verdi Sinistra al Comune di Reggio Calabria, alla presenza della parlamentare Elisabetta Piccolotti, AVS torna in piazza con un secondo appuntamento.

Martedì 5 maggio, alle ore 18, a Piazza Camagna, sarà a Reggio Calabria Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana – AVS e deputato.

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L’iniziativa si inserisce nel percorso verso le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, quando i cittadini reggini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco, il consiglio comunale e i rappresentanti delle circoscrizioni.

Fratoianni a Reggio per sostenere Mimmo Battaglia

“Il leader del partito – scrive in una nota Sinistra Italiana AVS – sarà in riva allo Stretto per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra e le compagne ed i compagni di Alleanza Verdi Sinistra che per la prima volta partecipano alla competizione elettorale reggina”.

Alla manifestazione saranno presenti il sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, i componenti della Segreteria regionale di AVS, le candidate e i candidati al consiglio comunale e alle circoscrizioni, insieme a iscritti e simpatizzanti della sinistra progressista e ambientalista reggina.

AVS: “Siamo la vera novità di queste elezioni”

Per Alleanza Verdi Sinistra, la presenza di Fratoianni rappresenta un segnale politico importante in vista del voto.

“La presenza in sequenza dei leader nazionali di AVS a Reggio Calabria dimostra ancora una volta la fiducia che i vertici ripongono nella federazione reggina. Con una lista eterogenea, composta da persone nuove e di esperienza, Alleanza Verdi Sinistra si pone come la vera novità di queste elezioni”, conclude la nota stampa. Leggi anche

L’appuntamento di Piazza Camagna arriva dunque a pochi giorni dall’avvio ufficiale dell’ultima fase della campagna elettorale. Per AVS sarà l’occasione per ribadire il sostegno a Mimmo Battaglia e presentare alla città il proprio progetto politico, con al centro i temi della sinistra progressista, dell’ambiente e della partecipazione democratica.