Cessione Reggina, l’augurio di Matt Rizzetta attraverso CityNow

Lo scorso 21 aprile pubblicavamo sulle nostre pagine la notizia riguardante una trattativa tra un fondo americano e la Reggina. Sul sito alfredopedulla.com nella serata di ieri, si è scritto di una trattativa in corso con un gruppo concretamente interessato alla Reggina, un fondo che ha come riferimento l’italo-americano Matt Rizzetta proprietario del Campobasso (Serie C) e del Napoli Basket. Contattato dalla nostra redazione, Matt Rizzetta ha gentilmente risposto:

“No, non sono coinvolto ma spero che troviate una bella soluzione. Ve lo meritate come piazza e come tifoseria“.

Questa la risposta di Matt Rizzetta data a CityNow qualche giorno fa. Adesso resta da capire se si tratta della classica smentita di facciata, come da prassi in determinate circostanze, o se è realmente così.