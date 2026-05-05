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Cessione Reggina, l’augurio di Matt Rizzetta attraverso CityNow

Rimane sempre in piedi anche la pista romana che potrebbe registrare delle novità nei prossimi giorni

05 Maggio 2026 - 11:19 | Redazione

Matt Rizzetta

Lo scorso 21 aprile pubblicavamo sulle nostre pagine la notizia riguardante una trattativa tra un fondo americano e la Reggina. Sul sito alfredopedulla.com nella serata di ieri, si è scritto di una trattativa in corso con un gruppo concretamente interessato alla Reggina, un fondo che ha come riferimento l’italo-americano Matt Rizzetta proprietario del Campobasso (Serie C) e del Napoli Basket. Contattato dalla nostra redazione, Matt Rizzetta ha gentilmente risposto:

No, non sono coinvolto ma spero che troviate una bella soluzione. Ve lo meritate come piazza e come tifoseria“.

Matt Rizzetta Instagram

Questa la risposta di Matt Rizzetta data a CityNow qualche giorno fa. Adesso resta da capire se si tratta della classica smentita di facciata, come da prassi in determinate circostanze, o se è realmente così.

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