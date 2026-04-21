Reggina: un fondo americano pronto a soddisfare le richieste di Ballarino

La Reggina lavora a un passaggio che potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro del club. Dopo il “no” alla proposta arrivata da un gruppo di imprenditori reggini, il patron Nino Ballarino ha deciso di accelerare personalmente i contatti per la cessione della società.

Una volontà, quella di farsi da parte, che lo stesso imprenditore catanese ha ribadito diverse volte nel corso della stagione: dopo tre anni alla guida del club, il suo ciclo viene considerato concluso. E questo indipendentemente dal risultato sportivo. Già nelle scorse settimane, infatti, era filtrata l’intenzione di cedere anche in caso di promozione, obiettivo quest’ultimo che oggi appare più complicato, con due giornate ancora da disputare ma due squadre davanti distanti tre punti.

Ma è sul fronte societario che si registrano i movimenti più significativi. Secondo quanto trapela, ci sarebbe un forte interesse da parte di un fondo americano, pronto a rilevare la Reggina, con il supporto di un intermediario italiano già dentro il mondo del calcio. Una pista che nelle ultime ore ha iniziato a prendere consistenza, con contatti che proseguono e una trattativa che sembra essere già entrata nel vivo.

Chiunque dovesse raccogliere il testimone sa bene di trovare a Reggio Calabria una piazza calda, passionale e sempre presente. Il pubblico amaranto ha risposto anche nei momenti più difficili di queste stagioni in Serie D, confermando un attaccamento che rappresenta uno dei principali punti di forza del club. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se il forte interesse si trasformerà in qualcosa di concreto. La sensazione è che, questa volta, la cessione della Reggina sia più di una semplice ipotesi.