Tre serate, tre atmosfere, un solo panorama: il Pilone by RARE accende il weekend sullo Stretto
Non la solita cena, ma tre modi diversi di vivere la sera in una delle location più suggestive della costa reggina
10 Giugno 2026 - 17:18 | di Redazione
Tre giorni consecutivi di musica, spettacolo e divertimento. Dall’11 al 13 giugno il Pilone by Rare propone un programma pensato per chi ha voglia di trascorrere una serata diversa dal solito, tra cena, intrattenimento e vista sullo Stretto di Messina.
Tre appuntamenti distinti, tre modi diversi di vivere la sera, ma con un unico filo conduttore: stare insieme, godersi una delle location più suggestive della costa reggina e gustare una buona cena, con l’opzione pizzeria o ristorante.
Giovedì 11 giugno: “That’s Amore” apre il weekend
Si parte giovedì 11 giugno con “That’s Amore” Dinner Show, una serata che unisce musica, cabaret e intrattenimento.
Sul palco saliranno Ugorilla, Ciccio Palamara e Dana, protagonisti di uno spettacolo capace di alternare ironia, musica e coinvolgimento del pubblico. A seguire spazio all’Epic 90′, con Ugorilla e Micky Mangiola pronti a riportare in pista le grandi hit che hanno fatto ballare un’intera generazione.
Un appuntamento ideale per chi vuole iniziare il weekend con leggerezza e divertimento.
Venerdì 12 giugno: arrivano i Briganti Italiani
Il giorno successivo il Pilone ospiterà uno dei gruppi più amati dal pubblico locale: i Briganti Italiani.
Il loro Dinner Show promette una serata all’insegna della musica dal vivo, dei grandi successi italiani e di quell’atmosfera capace di trasformare una semplice cena in una vera festa.
Sabato 13 giugno: karaoke e disco music tra nostalgia e grandi successi
Il fine settimana si chiude con una serata dedicata agli amanti delle canzoni che hanno segnato gli ultimi quarant’anni.
Sabato sarà infatti la volta di Karaoke & Discomusic – Nostalgia 80, 90 e 2000, con Francesco Deejay in console e la voce di Kaori.
Un format pensato per cantare, ballare e lasciarsi trasportare dai grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni. Dalle hit degli anni Ottanta ai tormentoni degli anni Duemila, il pubblico sarà protagonista di una serata all’insegna dei ricordi e del divertimento.
Per l’occasione sarà disponibile il menù alla carta, in una location completamente all’aperto.
Un weekend da vivere vista Stretto
Tra dinner show, musica live, dj set e karaoke, il Pilone by Rare conferma la sua vocazione: offrire esperienze che vanno oltre la semplice cena.
Con il mare sullo sfondo, l’atmosfera di Santa Trada e un calendario sempre più ricco di appuntamenti, il locale si prepara a vivere tre serate consecutive all’insegna della musica e della convivialità.
Per informazioni e prenotazioni: 3294307912.
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