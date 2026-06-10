Tre serate, tre atmosfere, un solo panorama: il Pilone by RARE accende il weekend sullo Stretto

Tre giorni consecutivi di musica, spettacolo e divertimento. Dall’11 al 13 giugno il Pilone by Rare propone un programma pensato per chi ha voglia di trascorrere una serata diversa dal solito, tra cena, intrattenimento e vista sullo Stretto di Messina.

Tre appuntamenti distinti, tre modi diversi di vivere la sera, ma con un unico filo conduttore: stare insieme, godersi una delle location più suggestive della costa reggina e gustare una buona cena, con l’opzione pizzeria o ristorante.

Giovedì 11 giugno: “That’s Amore” apre il weekend

Si parte giovedì 11 giugno con “That’s Amore” Dinner Show, una serata che unisce musica, cabaret e intrattenimento.

Sul palco saliranno Ugorilla, Ciccio Palamara e Dana, protagonisti di uno spettacolo capace di alternare ironia, musica e coinvolgimento del pubblico. A seguire spazio all’Epic 90′, con Ugorilla e Micky Mangiola pronti a riportare in pista le grandi hit che hanno fatto ballare un’intera generazione.

Un appuntamento ideale per chi vuole iniziare il weekend con leggerezza e divertimento.

Venerdì 12 giugno: arrivano i Briganti Italiani

Il giorno successivo il Pilone ospiterà uno dei gruppi più amati dal pubblico locale: i Briganti Italiani.

Il loro Dinner Show promette una serata all’insegna della musica dal vivo, dei grandi successi italiani e di quell’atmosfera capace di trasformare una semplice cena in una vera festa.

Sabato 13 giugno: karaoke e disco music tra nostalgia e grandi successi

Il fine settimana si chiude con una serata dedicata agli amanti delle canzoni che hanno segnato gli ultimi quarant’anni.

Sabato sarà infatti la volta di Karaoke & Discomusic – Nostalgia 80, 90 e 2000, con Francesco Deejay in console e la voce di Kaori.

Un format pensato per cantare, ballare e lasciarsi trasportare dai grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni. Dalle hit degli anni Ottanta ai tormentoni degli anni Duemila, il pubblico sarà protagonista di una serata all’insegna dei ricordi e del divertimento.

Per l’occasione sarà disponibile il menù alla carta, in una location completamente all’aperto.

Un weekend da vivere vista Stretto

Tra dinner show, musica live, dj set e karaoke, il Pilone by Rare conferma la sua vocazione: offrire esperienze che vanno oltre la semplice cena.

Con il mare sullo sfondo, l’atmosfera di Santa Trada e un calendario sempre più ricco di appuntamenti, il locale si prepara a vivere tre serate consecutive all’insegna della musica e della convivialità.

Per informazioni e prenotazioni: 3294307912.