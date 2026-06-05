L’inglese si impara ‘sul campo’: con ih BRITISH SCHOOL a Reggio arriva ‘English in the City’
Il corso per adulti che unisce aula e lezioni in giro per la città
05 Giugno 2026 - 11:50 | Comunicato stampa
Imparare l’inglese non tra i banchi, ma mentre si ordina un caffè, si fa shopping o si chiede un’informazione in hotel. È questa la formula innovativa di “English in the City” , il nuovo corso di inglese pratico in partenza il prossimo 23 giugno e pensato specificamente per un pubblico adulto che desidera viaggiare in totale sicurezza e autonomia.
L’iniziativa della scuola ih BRITISH SCHOOL propone un percorso di 10 ore complessive. La vera novità sta nella formula mista: alle 6 ore di lezione teorica in aula, utili per fissare le strutture linguistiche e il vocabolario di base, si affiancheranno 4 ore di lezioni pratiche all’aperto, in veri e propri contesti urbani.
Gli studenti avranno così la possibilità di testare subito sul campo quanto appreso, muovendosi nei punti nevralgici della città: dalla Stazione Centrale per simulare arrivi e partenze, in hotel e all’infopoint turistico per gestire un check-in e richiedere informazioni, passando per lo shopping su Corso Garibaldi fino al momento conviviale del “wining and dining” in un locale della città.
L’obiettivo è dare ai partecipanti la fiducia necessaria per godersi le vacanze all’estero senza l’ansia da barriera linguistica. Il corso, rivolto a chi possiede un livello elementare o intermedio (A2-B1) , si svilupperà nell’arco di quattro settimane fino al 16 luglio, con appuntamenti fissati il martedì e il giovedì nella fascia del tardo pomeriggio.
Per garantire la massima efficacia e dare a tutti la possibilità di esprimersi, le classi saranno a numero chiuso, per un massimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte. È possibile avere maggiori informazioni o per riservare il proprio posto andando sul sito di ih BRITISH SCHOOL o cliccando il seguente link >> https://www.britishschoolrc.com/Pagina/englishinthecity?utm_source=news&utm_medium=press&utm_campaign=iscriviti
Un’occasione unica per investire sul proprio futuro e trasformare il prossimo viaggio all’estero in un’esperienza da vivere senza barriere, con la sicurezza di chi sa farsi capire in ogni situazione.
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