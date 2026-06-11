Balneabilità sul litorale sud, Cantarella: ‘Avviati gli interventi per tutelare la salute pubblica’

A seguito delle segnalazioni di cittadini e associazioni, il presidente della Circoscrizione ha avuto un incontro con il dirigente del settore manutenzione. Il punto sulla situazione

Nella mattinata di oggi, 11 giugno 2026, su iniziativa del Presidente della IV Circoscrizione, Giuseppe Cantarella, si è svolto un incontro operativo con il Dirigente del Settore Manutenzione del Comune di Reggio Calabria, il Responsabile del Settore Ambiente e il D.E.C. per l’ammodernamento della rete idrica e fognaria, al fine di affrontare le criticità ambientali che interessano il litorale sud cittadino, con particolare riferimento al tratto costiero in prossimità della foce del torrente Fiumarella, a Punta Pellaro.

L’incontro è stato convocato a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini, associazioni del territorio e operatori balneari riguardanti gli sversamenti e i disagi registrati nell’area, una situazione che ha generato comprensibili preoccupazioni per la qualità delle acque marine e per la sicurezza della balneazione.

Nel corso della riunione è stato accertato che le criticità riscontrate sono riconducibili a un guasto che ha interessato il sistema di aerazione dell’impianto di depurazione, una delle componenti più delicate e strategiche dell’intero processo depurativo. Per tale ragione sono stati immediatamente avviati i lavori di manutenzione straordinaria necessari al ripristino della piena funzionalità dell’impianto.

Criticità ambientali e lavori al depuratore

L’Amministrazione comunale, accogliendo le sollecitazioni avanzate dal Presidente Cantarella, si è prontamente attivata per mettere in campo tutte le azioni necessarie alla tutela della salute pubblica, alla salvaguardia dell’ambiente e alla rapida risoluzione della problematica.

“La tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente deve rappresentare una priorità assoluta – ha dichiarato il Presidente Cantarella -. Per questo motivo ho richiesto formalmente all’Amministrazione comunale l’emanazione di un’ordinanza sindacale di divieto di balneazione nelle aree interessate dagli sversamenti, quale misura precauzionale necessaria fino al complet ripristino delle condizioni di sicurezza e alla definitiva risoluzione del problema”.

“Allo stesso tempo – ha proseguito Cantarella – abbiamo ricevuto rassicurazioni circa l’immediato avvio degli interventi tecnici necessari. Il guasto è stato individuato e si sta già procedendo con le operazioni di manutenzione straordinaria. Desidero ringraziare l’Amministrazione comunale, gli uffici competenti e i tecnici coinvolti per la tempestività dimostrata nell’affrontare una situazione che richiedeva risposte rapide e concrete”.

Il Presidente della IV Circoscrizione ha quindi voluto rivolgere un messaggio di rassicurazione alla cittadinanza:

“Comprendo le preoccupazioni dei residenti, dei bagnanti e degli operatori economici della zona, ma posso assicurare che la problematica è stata presa in carico con la massima attenzione da parte degli uffici comunali competenti. Gli interventi sono già in corso e vi è un impegno concreto affinché, nel più breve tempo possibile, vengano ripristinate le condizioni di piena efficienza del depuratore e di completa sicurezza del tratto di costa interessato. I cittadini devono sapere che le istituzioni stanno seguendo costantemente la vicenda e che l’obiettivo comune è quello di restituire al territorio un mare pienamente fruibile e sicuro”.

La IV Circoscrizione continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, mantenendo un costante raccordo con gli uffici comunali e informando tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi degli interventi in corso.