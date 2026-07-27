Legionella a Reggio, il sindaco Cannizzaro chiude una struttura ricettiva
La struttura resterà chiusa, viene specificato nell'ordinanza, fino al completamento della bonifica insieme alla certificazione attestante l'assenza di legionella
27 Luglio 2026 - 18:42 | di Redazione
Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha disposto con una ordinanza la sospensione dell’attività per una struttura ricettiva della città dopo un caso accertato di legionellosi e la presenza di legionella con valori superiori al limite di sicurezza.
A seguito della notifica dell’infezione, i tecnici dell’Arpacal hanno effettuato i campionamenti sull’impianto idrico dell’edificio, confermando una presenza batterica fuori norma.
Sulla base degli esiti emersi, la proposta di intervento è giunta dal direttore facente funzione dell’Unità operativa complessa del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria provinciale, che ha sollecitato un provvedimento contingibile e urgente.
La proposta di sospensione, dopo gli accertamenti, è stata avanzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
La struttura resterà chiusa, viene specificato nell’ordinanza, fino al completamento della bonifica insieme alla certificazione attestante l’assenza di legionella.
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