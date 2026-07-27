Legionella a Reggio, il sindaco Cannizzaro chiude una struttura ricettiva

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha disposto con una ordinanza la sospensione dell’attività per una struttura ricettiva della città dopo un caso accertato di legionellosi e la presenza di legionella con valori superiori al limite di sicurezza.

A seguito della notifica dell’infezione, i tecnici dell’Arpacal hanno effettuato i campionamenti sull’impianto idrico dell’edificio, confermando una presenza batterica fuori norma.

Sulla base degli esiti emersi, la proposta di intervento è giunta dal direttore facente funzione dell’Unità operativa complessa del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria provinciale, che ha sollecitato un provvedimento contingibile e urgente.

La proposta di sospensione, dopo gli accertamenti, è stata avanzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

La struttura resterà chiusa, viene specificato nell’ordinanza, fino al completamento della bonifica insieme alla certificazione attestante l’assenza di legionella.