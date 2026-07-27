Sindaco calabrese dona ambulanza al paese nel giorno del suo compleanno

Il sindaco di Cerenzia, Salvatore Mascaro (Forza Italia), ha scelto di celebrare il suo 37mo compleanno donando una nuova ambulanza alla propria comunità.

Il mezzo di soccorso, destinato a rafforzare la rete di emergenza del territorio, è stato consegnato oggi alla locale sezione della Misericordia.

L’iniziativa rappresenta la concretizzazione di una scelta precisa compiuta dal sindaco sin dall’inizio del suo mandato amministrativo: la rinuncia integrale alla propria indennità (pari a 700 euro mensili) per destinarla a servizi e aiuti concreti per la popolazione. La nuova ambulanza andrà a potenziare la capacità di intervento in un’area interna dove la tempestività dei soccorsi sanitari risulta un fattore cruciale.

“Amministrare – ha detto Mascaro – significa mettersi al servizio degli altri. Ho sempre creduto che la politica dovesse essere fatta con i fatti e non con le parole. Donare la mia indennità è stata una scelta naturale, perché il ruolo che ricopro rappresenta un onore prima ancora che un incarico. Sapere che questa ambulanza potrà salvare vite umane è il regalo più bello che potessi ricevere”.