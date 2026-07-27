Reggio, sciame di api sotto un balcone: rimosso un grosso alveare – VIDEO

L’alveare si trovava in via Pensilvania e da giorni preoccupava residenti e passanti. Le api sono state recuperate e trasferite in sicurezza all’interno di un’arnia.

Un grande sciame di api aveva creato preoccupazione tra i residenti e i passanti di via Pensilvania, a pochi passi dal centro storico di Reggio Calabria.

La presenza dell’alveare era stata segnalata da diversi giorni. Nel pomeriggio di oggi è stato effettuato l’intervento dei Vigili del Fuoco, supportati da un esperto apicoltore.

Le api trasferite in un’arnia

Le operazioni si sono svolte sotto lo sguardo curioso di numerosi passanti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre l’apicoltore ha provveduto a recuperare lo sciame e a trasferire le api all’interno di un’arnia.

Un intervento delicato, concluso senza conseguenze per i cittadini e senza danneggiare gli insetti. La collaborazione tra i pompieri e l’esperto ha permesso di eliminare ogni possibile rischio in una zona particolarmente frequentata della città.

Dopo giorni di apprensione, la situazione è quindi tornata alla normalità. Le api sono state messe in sicurezza e potranno continuare a vivere in un ambiente più adatto, lontano dalle abitazioni e dal passaggio dei pedoni.