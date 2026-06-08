Noor, la nuova destinazione per eventi e relax a Campo Calabro – FOTO

Obiettivo? Creare un’esperienza personalizzata, curata e piacevole. Al Noor ogni dettaglio contribuisce a rendere il momento ancora più speciale. Scopri i nuovi ambienti e la promo per il mese di giugno

Ci sono luoghi pensati soltanto per ospitare eventi. E poi ci sono spazi capaci di trasformare una semplice occasione in un’esperienza da ricordare.

Nasce con questo spirito Noor, nuova location situata a Campo Calabro, in Via Sant’Angelo 1. Un ambiente elegante, riservato e curato nei dettagli, pensato per chi desidera vivere momenti speciali in una cornice diversa dal solito.

Noor è uno spazio dove relax, convivialità e stile si incontrano. Una struttura immersa nella tranquillità, ideale per chi cerca comfort, privacy e un’atmosfera raffinata, senza rinunciare al piacere della condivisione.

Un luogo pensato per ogni evento

Noor nasce come location versatile, capace di adattarsi a diverse esigenze. Gli spazi possono accogliere compleanni, battesimi, comunioni, anniversari, diciottesimi, feste di laurea, eventi aziendali, cene private e ricorrenze speciali.

Ogni evento può essere costruito su misura. Allestimenti, servizi e formule di accoglienza vengono pensati in base al tipo di occasione e alle esigenze degli ospiti.

L’obiettivo è semplice. Creare un’esperienza personalizzata, curata e piacevole, dove ogni dettaglio contribuisce a rendere il momento ancora più speciale.

Pool day e giornate di relax

Noor non è soltanto una location per eventi. Durante la stagione estiva la struttura apre le sue porte anche a chi vuole concedersi una pausa dalla routine quotidiana.

La piscina, le aree lounge, gli spazi verdi e l’atmosfera riservata rendono Noor una soluzione ideale per trascorrere una giornata all’insegna del relax.

Una proposta pensata per coppie, famiglie e gruppi di amici che desiderano vivere qualche ora di benessere in un ambiente elegante, lontano dal caos e dalla fretta di tutti i giorni.

La promo Pool Day per il mese di giugno

Per tutto il mese di giugno, Noor propone la formula Pool Day al costo di 35 euro.

La promo include soft drink e stuzzicheria, oltre alla possibilità di vivere una giornata di relax con piscina, lettini, ombrelloni, aree comfort e spazi dedicati al benessere.

Un’occasione pensata per chi vuole concedersi una pausa diversa, tra sole, acqua, aperitivi e momenti da condividere in un ambiente curato e riservato.

I posti sono limitati e la disponibilità è soggetta a conferma. Per prenotare è possibile contattare il numero 349.4442522.

Aperitivi a bordo piscina

Tra le proposte di Noor c’è anche spazio per l’aperitivo e per i momenti di convivialità.

Gli ospiti possono scegliere tra diverse formule: aperitivi classici, proposte a base di pesce e percorsi dedicati al sushi. Il tutto da gustare a bordo piscina o nelle aree relax della struttura.

Il risultato è un’esperienza completa, dove il piacere del buon cibo si unisce alla bellezza degli spazi e alla cura dell’accoglienza.

Una location esclusiva a Campo Calabro

Ogni ambiente di Noor è stato progettato per creare un’atmosfera accogliente e raffinata. La presenza della piscina, delle zone relax, degli spazi dedicati agli eventi e delle aree all’aperto rende la struttura una soluzione adatta a tante occasioni diverse.

Che si tratti di una festa privata, di una ricorrenza importante, di un evento aziendale o di una semplice giornata di relax, Noor propone un nuovo modo di vivere il tempo libero.

Un luogo dove incontrarsi, festeggiare, rilassarsi e condividere emozioni.

A Campo Calabro, Noor si presenta come una nuova destinazione per chi cerca un’esperienza diversa, elegante e su misura.