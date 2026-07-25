Grande successo a Reggio Calabria per il Meeting Scuola Vela FIV

Un grande appuntamento di sport e condivisione nella storica sede del Circolo Velico Reggio, con la partecipazione di equipaggi da tutta la Calabria e dalla Basilicata

Una splendida giornata di sole, sport e grande entusiasmo ha fatto da cornice oggi al Meeting Scuola di Vela della Federazione Italiana Vela (FIV), ospitato nello storico impianto sportivo del Circolo Velico Reggio sulla splendida riviera del Lungomare Falcomatà.

L’evento ha trasformato il litorale reggino nel centro nevralgico della vela giovanile, accogliendo numerosi giovani atleti, istruttori e famiglie con equipaggi provenienti da tutta la Calabria e dalla Basilicata.

Valori sportivi, inclusione e centralità dei giovani

Al di là della sana competizione in acqua, la manifestazione ha messo al centro il significato più profondo dello sport: l’importanza dello stare insieme. La giornata si è rivelata una vera e propria festa dell’inclusione, dell’amicizia e della crescita personale, facendosi portavoce dei valori fondamentali promossi dalla vela:

Spirito di squadra e rispetto: Per gli avversari, per le regole e per l’ambiente marino.

Fiducia e determinazione: Competenze che i giovani velisti coltivano affrontando il vento e le onde.

Condivisione: La bellezza di vivere un’esperienza comune che unisce realtà sociali e territoriali diverse.

Reggio Calabria incanta ospiti ed equipaggi

Il Meeting è stato anche una straordinaria vetrina per il territorio. Tutti coloro che sono giunti a Reggio Calabria per l’occasione hanno potuto ammirare una città meravigliosa, accogliente e dal fascino unico, incastonata tra il blu dello Stretto e la maestosità del paesaggio urbano.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il Presidente del Circolo Velico Reggio, Dott. Carlo Colella:

“Vedere così tanti ragazzi e famiglie affollare la nostra storica sede sul lungomare e vivere il mare con questa energia e passione è per noi motivo di immenso orgoglio. Questa manifestazione evidenzia l’immenso valore dei programmi promossi dalla Federazione Italiana Vela dedicati ai più giovani, progetti che i nostri circoli accolgono sempre con enorme entusiasmo e dedizione per trasmettere l’amore per il mare e lo sport. Reggio Calabria si conferma una città meravigliosa, uno scenario unico dove il mare non si contempla soltanto, ma si vive veramente in tutta la sua bellezza e vitalit“.

L’evento si chiude con un bilancio ampiamente positivo, confermando il ruolo centrale dello storico circolo cittadino nella promozione della vela e del territorio.