Reggina, Rizzetta: ‘Patto di riservatezza sulla trattativa’. Poi, però, evidenzia un dettaglio

Parlando in maniera specifica della trattativa con la Reggina, a domanda precisa sullo stato attuale, il presidente Rizzetta non si è voluto inizialmente sbilanciare chiudendo il discorso sul famoso patto di riservatezza. Poi, però, quando si parla di potenzialità gli sfugge un “era”: “Sulle trattative non posso aggiungere altro, c’è un patto di riservatezza, quindi non posso rispondere alla domanda riguardo lo stato attuale delle cose. Se fallisce l’operazione con la Reggina non posso pensare ad altre società.

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L’ho detto, anche nel business ci metto sempre il cuore, se non c’è quello non me la sento di andare altrove. Napoli e Reggio Calabria rappresentano questo, il cuore. Poi c’è una terza piazza della quale non voglio parlare. Per me la Reggina era un investimento sentimentale per vari motivi che ho già spiegato, ma parliamo anche di una piazza importante con 5 milioni di emigrati che vivono all’estero e quando devi valutare insieme al cuore anche un tornaconto economico, non puoi sottovalutarlo”.