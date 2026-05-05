Partita l’Aft di Taurianova, medici di base e infermieri operativi no stop dalle 8 alle 20

È operativa da oggi l’Aggregazione Funzionale Territoriale (Aft) di Taurianova, nuova risposta puntuale dell’Asp che migliora l’efficienza della medicina del territorio, viene incontro ai bisogni dei cittadini coinvolgendo i medici di famiglia e getta basi solide verso la prossima apertura della Casa di Comunità.

Il servizio, attivato all’interno del Poliambulatorio – attualmente ospitato nei locali offerti dal Comune, a Largo Bizzurro – consentirà una continuità assistenziale dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, mettendo a disposizione la professionalità dei medici di base operativi a Taurianova, che verranno affiancati dalla nuova figura introdotta, ovvero l’infermiere di famiglia.

Il personale distribuito nei vari turni, 10 medici e i 3 infermieri Concetta Violi, Concetta Morabito e Vincenzo Rustico, costituirà un filtro fondamentale per alleggerire la pressione sul pronto soccorso dell’ospedale di Polistena – potendo gestire con la strumentazione in dotazione anche i paziente in Codice Bianco – e completare un’offerta di servizi sanitari di prossimità che a Taurianova è diventata particolarmente incisiva, essendo sede anche della Centrale operativa territoriale, di una postazione del 118 e dell’equipe che coordina gli interventi domiciliari nel Distretto. Gli infermieri che fanno parte dell’Aft, oltre ad affiancare i medici, cureranno anche un servizio per i prelievi ematici 3 giorni a settimana.

Orari Aft: lunedì–venerdì, 8.00–20.00

Sede: Poliambulatorio (locali comunali), Largo Bizzurro

(locali comunali), Team: 10 medici + 3 infermieri (Violi, Morabito, Rustico)

+ (Violi, Morabito, Rustico) Servizi: filtro Codice Bianco, supporto ai medici, prelievi ematici 3 giorni a settimana

Una rete sanitaria di prossimità e continuità sulle 24 ore

Per massimizzare l’efficienza della risposta sanitaria nell’area, l’Asp ha deciso di allargare per la parte organizzativa l’Aft di Taurianova anche ai medici della vicina Cittanova, visto anche che i due Comuni fanno parte dello stesso Ambito Sociale Territoriale.

L’orario di operatività della Aft tiene conto della presenza negli stessi locali della Guardia Medica Comunale le cui prestazioni cominciano dalle 20.00, di modo che il cittadino abbia sul territorio una continuità assistenziale spalmata sulle 24 ore.

Leggi anche

La visita del sindaco Biasi e il ringraziamento all’Asp

Nella prima mattinata di attività dell’Aft di Taurianova coordinata dal dott. Giuseppe Macrì, il personale ha ricevuto la visita del sindaco Roy Biasi che ha incontrato il medico impegnato nel primo turno, Filoreto Sgrò, il dirigente medico dell’Asp Francesco Mazzitelli e le dipendenti dell’Asp Annamaria Cordopatri e Caterina Lanciotto, vere e proprie colonne portanti del Poliambulatorio taurianovese.