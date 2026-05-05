Cessione Reggina: Ballarino mette in evidenza priorità e condizioni

Si rincorrono le voci su un possibile passaggio di proprietà, al termine del terzo deludente campionato di serie D con la Reggina costretta a disputare il quarto, cosa impensabile nel momento in cui si è stati catapultati nel dilettantistico dopo il fallimento. Argomento anche questo toccato in occasione dell’incontro con il patron Ballarino con domande specifiche rivolte al proprietario del club amaranto proprio da CityNow. Vengono poste alcune priorità:

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“Me ne devo andare? Ma guardate quello che succede intorno? Forse l’isola felice è Reggio Calabria. Io sono pronto ad andarmene. Se qualcuno arriva deve avere una moralità (prima condizione). Ricordo che questa è una srl, io sono una persona corretta. Quanto vale la Reggina? Le mie quote valgono zero, le regalo, come quelle del presidente Minniti. Le diamo a zero. Ma quelle non rappresentano il valore della società, perchè poi ci sono tutte le altre cose da andare a vedere e valutare e sono tante (seconda condizione). Se mi chiede se ci sono trattative, rispondo che esistono i patti di riservatezza e quindi le dico no. Con i privati la Reggina non ha debiti. Quando sono arrivato io era tutto un problema.

“Ho detto che sono pronto a fare un passo indietro o uno di lato. Un passo indietro, ci guardiamo attorno ed è un problema. Se mi stanco secondo me diventa un problema, se ci stanchiamo diventa un problema, mi auguro di non stancarmi“.