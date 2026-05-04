Reggio, 1° anno per l’agenzia funebre Nava: un sostegno discreto e professionale nei momenti più delicati

Accompagnare una famiglia nel momento del dolore richiede discrezione, presenza e competenza. È da questi principi che nasce l’agenzia funebre Nava, impresa a conduzione familiare attiva a Reggio Calabria dal maggio 2025.

Una realtà giovane, ma costruita su valori chiari: disponibilità, professionalità, cura dei dettagli e attenzione verso le persone. L’obiettivo è offrire un supporto concreto in tutte le fasi dell’organizzazione del servizio funebre, dalla prima chiamata fino alla tumulazione.

Un servizio completo per le famiglie

L’agenzia funebre Nava segue ogni passaggio con sensibilità e precisione. Si occupa della programmazione del funerale, del disbrigo delle pratiche amministrative e cimiteriali, della cremazione, della tumulazione e dei trasporti funebri nazionali e internazionali.

L’impresa propone servizi improntati alla qualità e all’eleganza, con soluzioni pensate per garantire un rapporto equilibrato tra cura del servizio e costi competitivi.

Tra i servizi offerti rientrano:

servizio funebre completo;

disbrigo pratiche;

pratiche cimiteriali;

cremazione;

trasporti nazionali e internazionali;

disponibilità di casa funeraria;

servizio ambulanza;

trasporto dializzati;

reperibilità H24.

Casa funeraria con cinque salette

Un aspetto importante dell’offerta dell’agenzia funebre Nava è la disponibilità di una casa funeraria con cinque salette nuove e accoglienti.

Spazi pensati per consentire alle famiglie di vivere il momento del commiato in un ambiente riservato, ordinato e rispettoso. Privacy, comfort e dignità diventano elementi essenziali per affrontare il lutto in modo più raccolto, lontano da contesti impersonali o poco adatti alla delicatezza del momento.

Il ringraziamento alle famiglie

Nel primo anno di attività, l’agenzia funebre Nava ha già ricevuto la fiducia di tante famiglie reggine.

Un rapporto costruito nel silenzio, nella presenza e nella capacità di esserci quando serve davvero. Per questo l’impresa desidera ringraziare quanti, in un momento di profonda sofferenza, hanno scelto di affidarsi ai suoi servizi.

L’agenzia funebre Nava si trova a Reggio Calabria, in via Modena, ed è reperibile 24 ore su 24 per garantire assistenza immediata alle famiglie.

Per maggiori informazioni, 3498082543 – 3513743854.