Reggina: Ballarino sul futuro di Torrisi. Arriva la risposta del tecnico

In occasione dell’incontro tra il patron Ballarino e la stampa, avvenuto nell’area Hospitality del Granillo, il maggior azionista della società ha parlato del tecnico Torrisi e del suo futuro: “Torrisi? La sua parte di campionato è stata molto positiva e le cose positive vanno coltivate. I responsabili della parte tecnica mi parlano in maniera esaltante dell’allenatore. Se resto ci siamo, se non resto può succedere di tutto”.

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Interpellato mister Torrisi sulle dichiarazioni di Ballarino ha risposto: “Il mio futuro? Con la proprietà non ho mai avuto questo tipo di problema. Con il patron ho un rapporto spettacolare che va oltre l’aspetto tecnico. L’ho ringraziato ieri, per il supporto, la fiducia, il sostegno, il rapporto umano. Persona umile, aperta al dialogo, un presidente che non si intromette nelle cose tecniche, quindi credetemi non mi preoccupa il futuro, ma fare bene e il massimo. Da parte mia, l’ho già detto, nessun tipo di problema. Ho firmato senza leggere il contratto, perchè sono stato chiamato dalla Reggina. Se ci dovesse essere un futuro, l’unica strada maestra deve essere quella di stravincere, non partecipare. Di stravincere. Fare qualcosa che non può creare dubbi e cancellare gli anni passati”.