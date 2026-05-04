Elezioni Reggio, Vilasi: ‘Lido Comunale specchio dell’immobilismo’

“Il Lido Comunale di Reggio Calabria non è solo una struttura balneare: rappresenta il cuore pulsante dell’identità reggina e il principale biglietto da visita della città”.

Lo afferma il dott. Stefano Vilasi, candidato nella lista Francesco Cannizzaro Sindaco, sottolineando come sia inaccettabile lo stato di degrado in cui versa la struttura.

Il degrado e l’urgenza di completare le opere pubbliche

Secondo Vilasi, il Lido Comunale di Reggio Calabria è attualmente ostaggio di lavori che si protraggono all’infinito. Si tratta di una risorsa rara, poiché poche città al mondo possono vantare uno stabilimento pubblico nel pieno centro cittadino, storicamente luogo di svago, coesione sociale e cultura.

Reggio paga un prezzo altissimo a causa delle opere pubbliche incompiute che ci interpella a porre la questione come priorità futura dell’azione politico-amministrativa e a imprimere la giusta determinazione per completarle, sanando così autentiche ferite sul territorio.

L’obiettivo dichiarato è quello di far tornare il Lido a splendere, rendendolo nuovamente attrattivo per i residenti e per i turisti che visitano la città in numero sempre crescente.

La sfida elettorale basata sulla competenza

La sfida elettorale, prosegue l’esponente della lista Francesco Cannizzaro, deve giocarsi sulla credibilità dei progetti e sull’efficienza degli interventi. Vilasi ribadisce che ai cittadini non servono slogan o richieste di voto prive di contenuto, ma idee chiare e competenza tecnica per realizzarle.

Scegliere candidati credibili significa puntare su chi possiede una visione precisa per il futuro e la determinazione necessaria per portarla a termine. “Noi siamo pronti a lavorare – conclude Vilasi – per dare finalmente un futuro al nostro Lido e a tutta Reggio Calabria“.