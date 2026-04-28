Il pranzo al Tèra tra sole e mare: il nuovo menù primaverile

Una proposta semplice e mediterranea che valorizza ingredienti freschi e di stagione

Con l’arrivo della bella stagione, Tèra si prepara ad accogliere i suoi ospiti in un’atmosfera che profuma già d’estate: luce naturale, aria di mare e spazi interni ed esterni ideali per un pranzo al sole o una cena sotto le stelle.

Protagonista è il nuovo menù primaverile, una proposta semplice e mediterranea che valorizza ingredienti freschi e di stagione, con piatti pensati per sorprendere senza rinunciare alla leggerezza.

Dal lunedì al venerdì spazio anche al business lunch: la soluzione perfetta per chi lavora e cerca una pausa pranzo veloce ma curata, senza compromessi sulla qualità.

Non manca la possibilità di concedersi un aperitivo in un’atmosfera rilassata, oppure scegliere un’esperienza completa con il menù à la carte.

Prenota ora e vivi l’esperienza Tèra!

Il ristorante è aperto tutti i giorni:

12:30 – 14:30 | 18:30 – 23:00

Prenota ora e vivi l’esperienza Tèra.

Informazioni: Tèra Ristorante, Via Demetrio Tripepi 98 – Terazza Medinblu

Per informazioni e prenotazioni: 377 0809755

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