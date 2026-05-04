Campionati Regionali: per Karate Catona arrivano tre ori e un bronzo

Domenica 03 maggio si sono svolti i Campionati Regionali di Karate categoria Cadetti valevoli per le qualificazioni ai Campionati Italiani, organizzati dal Comitato Regionale Karate, affiliati alla Federazione FIJLKAM, nel palazzetto denominato Palaborsellino nella città di Vibo Valentia, ai quali sono intervenute tutte società provenienti dalla Regione, con oltre 120 atleti iscritti, sia femminili che maschili, gareggiando tra loro, nelle discipline del Kata (combattimento figurato) e del Kumite (combattimento contro un avversario).

Il Karate Catona, palestra con sede nella città reggina, guidata egregiamente dal Maestro Giuseppe La Fauci, ha visto la partecipazione di tre atlete che hanno dato lustro a Reggio ed alla palestra di provenienza, con i seguenti brillanti risultati:

Oro per Sofia MARRETTA che ha gareggiato nella categoria kumite kg -61;

Oro per Carlotta MEDURI che ha gareggiato nella categoria Kumite kg +68;

Bronzo per Chiara RISO che ha gareggiato nella categoria kumite kg -54;

Sia Marretta che Meduri, neo campionesse regionali, si sono qualificate per disputare le finali nazionali che si terranno ad Ostia Lido dal 22 al 24 maggio, dove gareggeranno per il titolo di Campione italiano!

Nella stessa giornata, e nella stessa location, nel pomeriggio, si è disputato il Gran Prix della Calabria, che ha visto gareggiare le categorie juniores, sia maschili che femminili, con atleti provenienti anche dalla vicina Sicilia e finanche dalla Puglia, nelle discipline del Kata e del Kumite. Qui la palestra Karate Catona, si è presentata con l’atleta di punta, Giovanni TRAMONTANA, il quale è passato di categoria (precedentemente gareggiava nella categoria Juniores Kumite – 76 Kg ma adesso ci è cimentato nella categoria – 84 Kg), unico rappresentante reggino in questa categoria. Giovanni, guidato e seguito, come sempre, dal Maestro Giuseppe La Fauci, ha dimostrato durante la competizione, a volte anche fisica, di affrontare i vari competitor, con estrema lucidità e tecnica, confrontandosi con gli altri atleti, vincendo e superando brillantemente ogni avversario senza subire neanche un punto in tutta la competizione. Nella finale ha dovuto affrontare un atleta di Curinga, molto più alto di lui, ma per niente intimorito, e seguendo sempre i buoni suggerimenti del suo Maestro, ha conquistato meritatamente la medaglia d’oro di categoria, riconfermandosi anche quest’anno, stravincendo il Gran Prix.