Tennis: il CT Polimeni è campione regionale di serie C
Annata finora positiva per una delle realtà sportive più importanti del meridione
04 Maggio 2026 - 14:54 | Redazione
Il Circolo Polimeni si aggiudica il massimo campionato a squadre a livello regionale; una finale dominata da parte della squadra di casa che ha regolato la rappresentativa del Libero Tennis Cosenza già dopo i singolari con il punteggio di 4/0.
In ordine, vincono Giuseppe Benedetto contro Matteo Sconza, Antonino Colella contro Enzo Conte, Christian Picone contro Antonio Zingone e Alvaro Jimenez contro Andrea Grazioso.
Al termine delle partite grande festa per i ragazzi del DS Emilio Cozzupoli che adesso attendono il sorteggio della fase nazionale.
Un risultato, cercato, costruito e raggiunto grazie al lavoro quotidiano di tutto lo staff tecnico e del Consiglio Direttivo del Circolo Polimeni, guidato dal Presidente Privitera.
Altro ottimo risultato dopo il titolo regionale Under 12 maschile conquistato 24 ore prima dai giovani Filippo Romeo, Michele Romeo e Alessandro Martino.
Annata finora positiva per una delle realtà sportive più importanti del meridione che tra pochi anni festeggerà il centenario dalla sua fondazione.
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