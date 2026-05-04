Reggio, la NTC Summer League entra tra i 7 tornei Master dell’Estathé 3×3 Italia

Un riconoscimento di prestigio che certifica un percorso costruito con passione, visione e dedizione: la NTC Summer League è ufficialmente entrata a far parte dei 7 tornei Master dell’Estathé 3×3 Italia, il circuito di riferimento per lo streetbasket italiano.

La crescita della NTC Summer League

Un risultato che proietta la manifestazione tra gli eventi più importanti del panorama nazionale, rafforzandone il ruolo di punto di riferimento per atleti, appassionati e addetti ai lavori. La crescita costante dell’evento, negli anni, ha permesso di trasformare un torneo locale in una realtà capace di attrarre partecipanti e pubblico da tutta Italia.

L’ingresso nel circuito Master porterà a Reggio Calabria un livello ancora più alto di competizione e visibilità, con la partecipazione di atlete e atleti provenienti da tutto il territorio nazionale, che si uniranno a quelli già affezionati provenienti dal Sud Italia e non solo. Il programma si arricchirà inoltre di eventi collaterali, spettacoli e momenti di coinvolgimento dedicati alla comunità locale, valorizzando il territorio e le sue eccellenze artistiche e culturali.

Le parole di Luca Laganà

A sottolineare l’importanza di questo traguardo, le parole del fondatore della manifestazione, Luca Laganà:

“Abbiamo lavorato tanto, incessantemente, per 11 anni. Siamo arrivati nell’olimpo degli eventi estivi italiani: la NTC Summer League è diventata uno dei 7 tornei Master dell’Estathé 3×3 Italia. A Reggio arriveranno atlete e atleti da tutta Italia che si aggiungeranno ai tantissimi che già arrivavano da tutto il Sud Italia, e non solo. Avremo eventi collaterali per coinvolgere attivamente tutta la popolazione reggina, ospiti e artisti calabresi che portano in altissimo la nostra terra e una copertura mediatica incredibile con testate nazionali già pronte a raggiungere la sponda orientale dello Stretto. L’evento avrà una ricaduta importante su Reggio, non solo in termini di visibilità ma anche sul tessuto economico poichè faremo in modo che tutto sappia della nostra città. Sarà impegnativo, sarà tostissimo ma sarà uno spettacolo ancora più grande. Ci vediamo sul lungomare più bello del mondo!”.

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Con questo importante passo, la NTC Summer League si prepara a vivere l’edizione più ambiziosa di sempre, pronta a trasformare il cuore della città in un palcoscenico di sport, spettacolo e condivisione.