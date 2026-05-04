Playoff Serie B, la Redel Viola parte bene: vittoria convincente su Benevento 

Finalmente playoff, il momento più atteso dalla Reggio Calabria cestistica, in attesa di rivedere la squadra neroarancio giocare per obiettivi all’altezza della propria storia.

Al Palacalafiore la Redel Viola ha affrontato un’insidia campana proveniente dal girone E, la Cestistica Benevento di coach Parrillo. Una vittoria meritata per la Viola grazie ad una buona dose di difesa ed all’estro del suo giocatore più rappresentativo, Marco Laganà.

Di fronte due squadre con storie e ambizioni dal peso specifico ben diverso, ma questi sono i playoff, e non c’è niente di scontato, si gioca al massimo come fossero tutte finali. Ed anche ieri sera, al palazzetto di Pentimele, i tifosi neroarancio hanno potuto assistere ad una partita intensa ed a tratti anche nervosa (complici alcune scelte arbitrali non “comprese” dal pubblico di casa).

La partita

Gara subito caldissima con i duelli tra Marini e Acosta sotto canestro, e tra i due capitani Fernandez e Murolo in cabina di regia. Laquintana è tornato in panchina dopo il lungo stop, ma non entrerà mai in campo stasera. Partono meglio gli ospiti con fisicità e concretezza dall’arco e in contropiede (parziale di 7-0), con i neroarancio che rompono il digiuno dopo quasi cinque minuti grazie al canestro in sospensione di Laganà.

I padroni di casa sembrano essere poco lucidi ed accusano l’avvio veemente di Benevento, Cadeo corre allora ai ripari mettendo Clark e Fiusco a dare maggior energia. La risposta della Viola arriva puntuale e la gara torna sui binari dell’equilibrio. Il pubblico del Palacalafiore non è quello delle grandissime occasioni ma la risposta della piazza c’è e i decibel si alzano. Il primo quarto si chiude sul 15-15.

Alla ripresa la Viola manda in campo altre energie fresche dalla panchina, con Agbordabi e Marangon a lottare sotto canestro. La Redel aumenta la pressione difensiva e migliora la mira al tiro, Laganà è in gran spolvero e prende come al suo solito la squadra sulle spalle. Arriva break dopo break l’allungo dei neroarancio con il vantaggio che va in doppia cifra sul finale della frazione. Il secondo quarto si chiude sul punteggio di 35-25.

Al rientro dal riposo lungo la Viola non abbassa la guardia e continua con la difesa ad alta intensità a chiudere ogni spazio agli avversari, lasciando a Di Febo e compagni tiri complicati: i beneventani non segnano quasi più. Dall’altra metà campo la differenza in attacco la fa ancora Laganà (mvp con 35 di valutazione con 28 punti, 4 assist e 8 rimbalzi) e i neroarancio prendono il largo sul 50-29 dopo la metà del terzo quarto. Miraglia per gli ospiti cerca di dare un’iniezione di fiducia ai suoi con una bomba da tre, l’arma preferita dai campani, ma il film della gara non cambia e la frazione si chiude sul 52-32.

Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Parrillo hanno uno scatto di orgoglio e possesso dopo possesso accorciano nel punteggio grazie all’ottimo Di Febo (top scorer dei beneventani con 12 punti) e Iannelli. Il parziale nei primi minuti dei beneventani riapre la gara (-12), ma i neroarancio riprendono subito le redini del gioco con i punti preziosi di Fiusco (15 per lui sul tabellino a fine gara) e con la bomba di Zampa il Palacalafiore esulta in anticipo per una vittoria netta. Nei secondi finali entra e segna anche il giovane D’Amato, la gara termina col punteggio di 71-49.

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Una prova di forza corale quella di stasera per la Redel Viola, contro un avversario insidioso e mai domo contro il quale i ragazzi di coach Cadeo hanno dovuto mostrare muscoli e cervello. Gara 1 è archiviata con una vittoria ed una prestazione che lascia ben sperare, ma la strada verso la promozione è lunga e già giovedì, per la seconda partita della serie, Benevento vorrà mostrare al proprio pubblico di non essere arrivata ai playoff per caso.