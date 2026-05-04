City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Museo del Mare, Europa Verde/AVS: ‘Occasione straordinaria per Reggio’

Europa Verde/AVS interviene sul Museo del Mare di Reggio Calabria: al centro ecosistema, paesaggio dello Stretto, reperti e biodiversità

04 Maggio 2026 - 08:28 | Comunicato Stampa

museo del mare

“Per Europa Verde/AVS il “Museo del Mare” costituirà un’occasione straordinaria per il futuro culturale e turistico della città di Reggio.

I suoi contenuti dovranno essere legati in primo luogo all’ecosistema e al paesaggio dello Strettocosì da assumere un carattere identitario. A tal fine si ritiene prioritaria una ricerca che parta dagli studi già disponibili di carattere scientifico delle sue componenti naturalistiche, mitologiche, archeologiche e antropologiche.

Inoltre, si dovrà fare preventivamente una ricognizione dei reperti dispersi nelle esposizioni museali e private del territorio per favorire la loro collocazione nel Museo.

Partendo da tali presupposti, proviamo a immaginare un’esposizione di reperti e immagini che anche attraverso supporti multimediali ricostruisca i fenomeni geologici, oceanografici, climatici, e le dinamiche antropiche che hanno portato alle condizioni attuali dello Stretto, senza dimenticare la ricca storia dei legami commerciali e dei trasporti, e delle affinità culturali tra le due sponte.

Il Museo aprirà quindi i suoi spazi alle attuali componenti ambientali e alla loro eccezionale biodiversità. Pensiamo soprattutto alla fauna marina abissale e alle migrazioni dei grandi cetacei e del pescespada, e alle migrazioni dell’avifauna tra le due coste.

Uno spazio centrale del Museo dovrà essere riservato a un grande Acquario incentrato sulle specie di pesci, invertebrati e piante acquatiche dell’area dello Stretto.

Una struttura come il “Museo del Mare” di Reggio dovrà pertanto evitare raccolte diverse dai temi prima accennati, ma assumere da subito un taglio scientifico e garantire un elevato livello tecnologico di fruizione avvalendosi di un qualificato comitato appositamente nominato.

Come già suggerito da associazioni culturali e ambientali nazionale e locali (Touring Club, Italia Nostra, GEA, Lega Ambiente, WWF, Club Unesco…) che attendono di essere convocate dall’amministrazione comunale a un tavolo tecnico per esporre le proprie proposte, si dovranno inoltre predisporre modalità per la sostenibilità ambientale del Museo nonché individuare e definire un suo specifico organo di gestione (pubblico/privato)”.

Gerardo Pontecorvo

Segretario della Federazione metropolitana di Europa Verde/AVS Rc

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Museo del Mare di Zaha HadidReggio Calabria

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?