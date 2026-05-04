Reggina, il post di Giovanni Filloramo, ultras Curva Sud: ‘Lo striscione che dice tutto’

"Chiedete scusa e lasciate ciò che non avete meritato e che non vi è mai appartenuto"

Clima pesante al Granillo in occasione dell’ultima partita della stagione regolare. La Reggina ha vinto contro il Sambiase e soprattutto alla Curva Sud poco ha importato il risultato del match avendo contestato proprietà, dirigenti e calciatori dall’inizio alla fine, con l’esposizione di diversi striscioni. Facendo riferimento ad uno di questi, Giovanni Filloramo, tra i più conosciuti degli ultras, ha pubblicato un post esprimendo il proprio pensiero:

“Questo striscione dice TUTTO. Nessuna piazza avrebbe accettato 3 anni di umiliazioni storiche. Ma Reggio e la sua Curva sono speciali e hanno un cuore immenso. Noi usciamo a testa altissima da questo schifo. Voi invece questo cuore non lo meritate, siete già passati alla storia come la società più incapace e impresentabile di questi 112 anni. Senza se e senza ma. Ci avete fatto buttare 3 anni della nostra vita: a noi, alla REGGINA ed ai suoi tifosi, ai tanti bambini che guardano sognanti i colori amaranto. Dovevate fare rinascere un simbolo storico del calcio italiano, lo avete umiliato e distrutto!! Adesso se davvero ci avete tenuto a questo simbolo anche per un solo secondo, fate l’unica cosa possibile: chiedete scusa e lasciate ciò che non avete meritato e che non vi è mai appartenuto”.