Il Comune di Polistena premia le pallavoliste della Puliservice

Il Sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha conferito un importante riconoscimento alle pallavoliste Elisa D’Elia e Martina Salvatore, giocatrici in forza alla Puliservice Reggio Calabria di C Femminile, squadra associata al progetto Sportspecialist.

Il libero D’Elia e il centrale Salvatore, nate sportivamente a Polistena, hanno ricevuto una targa per l’impegno sportivo promosso sia a livello locale che in Calabria.

Le due giocatrici sono pallavoliste importantissime per lo scacchiere amaranto e stanno disputando un campionato intenso, efficace e passionale.

Attualmente le due atlete militano nella Puliservice, realtà del network Domotek SportSpecialist, e sono impegnate con le compagne e l’allenatore Franco Giglietta nella preparazione della finalissima del campionato di Serie C femminile contro la Pallavolo Rossano che si giocherà il 16 maggio.

Le amaranto avranno l’opportunità di giocare la finale con il fattore campo a favore, avendo vinto più set rispetto alle avversarie.