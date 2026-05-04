Reggio, segnalazione situazione di degrado e pericolo igienico-sanitario Via Botteghelle
"A questa emergenza si aggiunge un evidente guasto alla rete idrica. Da diversi giorni, un copioso flusso d'acqua fuoriesce dal manto stradale causando non pochi disagi alla circolazione stradale"
04 Maggio 2026 - 11:20 | di Redazione
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione, firmata, inviata alla nostra redazione.
“Con la presente si intende denunciare il grave stato di abbandono in cui versa Via Botteghelle La situazione ha ormai superato i limiti della decenza, trasformandosi in un serio rischio per la salute pubblica e la sicurezza stradale.
Lungo la via si registra un accumulo incontrollato di rifiuti solidi urbani e ingombranti. I mastelli e i punti di raccolta sono sommersi, costringendo i residenti a convivere con esalazioni nauseabonde che rendono impossibile l’apertura delle finestre nelle abitazioni limitrofe e la proliferazione di fauna selvatica, inclusi ratti e insetti, attirati dai cumuli di spazzatura non ritirata.
A questa emergenza si aggiunge un evidente guasto alla rete idrica. Da diversi giorni, un copioso flusso d’acqua fuoriesce dal manto stradale causando non pochi disagi alla circolazione stradale”.
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