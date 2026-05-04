Reggio, segnalazione situazione di degrado e pericolo igienico-sanitario Via Botteghelle

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione, firmata, inviata alla nostra redazione.

“Con la presente si intende denunciare il grave stato di abbandono in cui versa Via Botteghelle La situazione ha ormai superato i limiti della decenza, trasformandosi in un serio rischio per la salute pubblica e la sicurezza stradale.

Lungo la via si registra un accumulo incontrollato di rifiuti solidi urbani e ingombranti. I mastelli e i punti di raccolta sono sommersi, costringendo i residenti a convivere con esalazioni nauseabonde che rendono impossibile l’apertura delle finestre nelle abitazioni limitrofe e la proliferazione di fauna selvatica, inclusi ratti e insetti, attirati dai cumuli di spazzatura non ritirata.

A questa emergenza si aggiunge un evidente guasto alla rete idrica. Da diversi giorni, un copioso flusso d’acqua fuoriesce dal manto stradale causando non pochi disagi alla circolazione stradale”.