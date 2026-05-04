Cade dalla bici e rischia il soffocamento: salvata da un agente della Polizia

La Polizia di Stato ha salvato la vita ad una donna rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo, avvenuto nei giorni scorsi a Gioia Tauro. In particolare la donna, mentre percorreva una via cittadina a bordo della propria bicicletta, è improvvisamente caduta per terra battendo il volto contro il manto stradale. L’urto ha provocato una perdita di sangue dal volto, esponendola al rischio di soffocamento.

L’intervento della Squadra Volante e i primi soccorsi

Raggiunto il luogo dell’incidente, i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure di primo soccorso, mantenendo libere le vie respiratorie della donna e contenendo la perdita ematica fino all’arrivo del personale sanitario. La paziente è stata quindi trasportata in ambulanza, con il supporto delle Volanti, presso lo stadio polivalente Don Pasquale Stanganelli, da cui è stata successivamente trasferita d’urgenza, tramite l’elisoccorso, al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Una volta stabilizzate le condizioni cliniche, la donna ha indirizzato una lettera di ringraziamento agli Agenti della Polizia di Stato intervenuti, esprimendo profonda gratitudine per la prontezza, la professionalità e la determinazione dimostrate in un momento di particolare criticità.