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Reggina: cori, contestazione e striscioni. Presi di mira anche il Dg e il Ds – FOTO

Queste le scritte in tutti gli striscioni esposti dalla Curva Sud

03 Maggio 2026 - 21:32 | Redazione

Striscione in Curva Sud al Granillo Reggina contestazione tifosi Game Over

E’ stato un pomeriggio difficile per la Reggina società. L’annunciata contestazione è partita ancor prima che le squadre scendessero in campo e proseguita per tutta la gara e anche dopo. Presi di mira praticamente tutti dal patron Ballarino, passando per il Dg Praticò, il Ds Bonanno, i calciatori. Salvi il presidente Minniti e il tecnico Torrisi. Di seguito la sequenza degli striscioni esposti:

1 – “Game Over”, quello presente all’inizio con il settore ultras vuoto per protesta nei primi 10 minuti,

2 – “Giocatori svogliati e sottopagati, frutto della vostra incompetenza. Liberate la Reggina se avete un po’ di decenza”.

3 – “In tre anni mai primi“.

4 – “Direttore Generale, interviste e selfie non sono bastati per vincere i campionati”.

5 – “Il Direttore Sportivo più invisibile del calcio. Vattene anche tu Pippo Bonanno“.

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