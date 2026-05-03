Reggina: cori, contestazione e striscioni. Presi di mira anche il Dg e il Ds – FOTO

E’ stato un pomeriggio difficile per la Reggina società. L’annunciata contestazione è partita ancor prima che le squadre scendessero in campo e proseguita per tutta la gara e anche dopo. Presi di mira praticamente tutti dal patron Ballarino, passando per il Dg Praticò, il Ds Bonanno, i calciatori. Salvi il presidente Minniti e il tecnico Torrisi. Di seguito la sequenza degli striscioni esposti:

1 – “Game Over”, quello presente all’inizio con il settore ultras vuoto per protesta nei primi 10 minuti,

2 – “Giocatori svogliati e sottopagati, frutto della vostra incompetenza. Liberate la Reggina se avete un po’ di decenza”.

3 – “In tre anni mai primi“.

4 – “Direttore Generale, interviste e selfie non sono bastati per vincere i campionati”.

5 – “Il Direttore Sportivo più invisibile del calcio. Vattene anche tu Pippo Bonanno“.