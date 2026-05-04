GOM di Reggio, al Riuniti l’inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla
Ad introdurre l'iniziativa sarà la Dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del GOM
04 Maggio 2026 - 18:40 | Comunicato Stampa
Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria compie un importante passo avanti nel potenziamento della propria dotazione tecnologica.
La Direzione Strategica ha infatti annunciato l’inaugurazione della nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla, recentemente installata presso la U.O.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero “Riuniti”. L’evento di presentazione ufficiale si terrà mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 11:00, presso l’Aula Spinelli del Presidio “Riuniti”.
Ad introdurre l’iniziativa sarà la Dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del G.O.M., che illustrerà l’importanza di questo nuovo macchinario per l’utenza e per la qualità della diagnostica sul territorio.
Al termine della presentazione, è prevista una visita istituzionale presso i locali della U.O.C. Radiologia per visionare la nuova tecnologia.
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