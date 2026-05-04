Cessione Reggina, Pedullà: ‘Gruppo concretamente interessato, trattativa in corso’
"Un fondo che ha come riferimento un italo-americano già nel calcio italiano"
04 Maggio 2026 - 21:12 | Redazione
Da qualche giorno circola insistentemente la voce di una cessione ormai imminente del club Reggina. Nelle scorse settimane avevamo scritto di un fondo americano, oggi sul sito alfredopedulla.com troviamo ulteriori dettagli:
“La Reggina non esce dal limbo della Serie D. E nel frattempo valuta alcune proposte per una possibile svolta societaria, nelle ultime settimane l’azionista di maggioranza Ballarino aveva dichiarato di essere aperto a qualsiasi situazione e di valutare eventuali offerte. Tra varie manifestazioni di interesse, c’è un gruppo concretamente interessato alla Reggina, un fondo che ha come riferimento l’italo-americano Matt Rizzetta proprietario del Campobasso (Serie C) e del Napoli Basket.
Rizzetta, assolutamente concentrato sui playoff che vedranno protagonista il suo club, è stato coinvolto anche per le sue origini calabresi. E non ci sono riferimenti su imprenditori collegati a Claudio Lotito. Il gruppo sarebbe pronto a formalizzare una proposta leggermente inferiore aI 2 milioni per rilevare il pacchetto di maggioranza. Vedremo quale sarà la decisione dell’attuale dirigenza amaranto, ma la trattativa è in corso“.
Aggiungiamo che questo non è l’unico interesse manifestato nei confronti del club. C’è almeno un’altra situazione concreta.
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