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Elezioni a Reggio, Abate (Fdi): ‘Smontiamo le bugie di Falcomatà sui bilanci’

"Reggio ha vissuto di bugie per 12 anni.  Hanno mentito, ora basta. Se la ami , la cambi. Hanno fatto pagare il prezzo del ritardo ad una intera Comunità"

04 Maggio 2026 - 09:25 | Comunicato Stampa

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Demetrio Abate, candidato con Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale, interviene sulle dichiarazioni di Giuseppe Falcomatà riguardo al presunto debito di 800 milioni accumulato nelle precedenti amministrazioni.

I dati che Falcomatà nasconde

  1. “800 milioni di debito? Falso”
    • Bilancio 2012, pubblicato dai Commissari il 30 aprile 2013: disavanzo di 110 milioni, non 800. “È diffamazione. Chiunque può verificare sul sito del Comune”.
  2. “Non hanno risanato. Hanno più che raddoppiato il buco”
    • Giugno 2015: i Commissari lasciano il disavanzo a 87 milioni.
    • 2024, dopo 10 anni di amministrazione Falcomatà e PD: disavanzo a 191 milioni.
    • “Lo hanno preso a 87 e lo riconsegnano a 191. Più che raddoppiato”.
  3. “Confondono debito e disavanzo per ingannare i cittadini”
    • “Giocano con le parole. Ma il conto è semplice: entrate meno uscite. Per 12 anni hanno mistificato la verità. Hanno ingannato i Reggini”.

“Per 12 anni hanno mistificato la verità. Hanno ingannato i Reggini. Oggi ristabiliamo i fatti con i documenti ufficiali

Reggio ha vissuto di bugie per 12 anni.  Hanno mentito, ora basta. Se la ami , la cambi. Hanno fatto pagare il prezzo del ritardo ad una intera Comunità”. 

Abate ribadisce che i fatti sono verificabili attraverso i documenti ufficiali disponibili sul sito del Comune di Reggio Calabria.

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