Elezioni a Reggio, Abate (Fdi): ‘Smontiamo le bugie di Falcomatà sui bilanci’
"Reggio ha vissuto di bugie per 12 anni. Hanno mentito, ora basta. Se la ami , la cambi. Hanno fatto pagare il prezzo del ritardo ad una intera Comunità"
04 Maggio 2026 - 09:25 | Comunicato Stampa
Demetrio Abate, candidato con Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale, interviene sulle dichiarazioni di Giuseppe Falcomatà riguardo al presunto debito di 800 milioni accumulato nelle precedenti amministrazioni.
I dati che Falcomatà nasconde
- “800 milioni di debito? Falso”
- Bilancio 2012, pubblicato dai Commissari il 30 aprile 2013: disavanzo di 110 milioni, non 800. “È diffamazione. Chiunque può verificare sul sito del Comune”.
- “Non hanno risanato. Hanno più che raddoppiato il buco”
- Giugno 2015: i Commissari lasciano il disavanzo a 87 milioni.
- 2024, dopo 10 anni di amministrazione Falcomatà e PD: disavanzo a 191 milioni.
- “Lo hanno preso a 87 e lo riconsegnano a 191. Più che raddoppiato”.
- “Confondono debito e disavanzo per ingannare i cittadini”
- “Giocano con le parole. Ma il conto è semplice: entrate meno uscite. Per 12 anni hanno mistificato la verità. Hanno ingannato i Reggini”.
“Per 12 anni hanno mistificato la verità. Hanno ingannato i Reggini. Oggi ristabiliamo i fatti con i documenti ufficiali
Reggio ha vissuto di bugie per 12 anni. Hanno mentito, ora basta. Se la ami , la cambi. Hanno fatto pagare il prezzo del ritardo ad una intera Comunità”.
Abate ribadisce che i fatti sono verificabili attraverso i documenti ufficiali disponibili sul sito del Comune di Reggio Calabria.