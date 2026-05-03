Playoff Serie B, la Redel vince contro Benevento, Avellino domina contro Messina. Risultati ottavi

Si è conclusa gara 1 degli ottavi dei playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.

Al Palacalafiore la Redel Viola fa il suo esordio col fattore casa contro la Cestistica Benevento. Gara intensa, equilibrata e a tratti nervosa vista l’alta posta in palio, con i neroarancio che raddrizzano una partenza fulminante degli ospiti e quarto dopo quarto si impongono nel gioco e nel punteggio. Gli ospiti tentano la rimonta nell’ultima frazione ma è troppo tardi, la Redel Viola si aggiudica gara 1 con un Laganà ancora una volta decisivo.

Sugli altri campi, la Basket School Messina cade sul campo della Felice Scandone Avellino con un sontuoso Kmetic (per lui 28 punti, 4 rimbalzi e 26 di valutazione), mentre la Dinamo Basket Brindisi perde in casa dopo un tempo supplementare contro l’Esperia Olimpia Cagliari nonostante l’ottima prova del solito Di Ianni.

Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.

Gara 1 Ottavi

Carver Cinecittà Roma – Action Now Monopoli 82-79

Virtus Ragusa – Angri Pallacanestro 65-78

Redel Viola – Cestistica Benevento 71-49

Stella EBK Roma – Barcellona Basket 68-60

Virtus Matera – Nuovo Basket Aquilano (inizio ore 20:00)

Stella Azzurra Viterbo – Basket Academy Catanzaro 81-70

Felice Scandone Avellino – Basket School Messina 79-66

Dinamo Basket Brindisi – Esperia Olimpia Cagliari 87-91

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Ottavi – Risultati delle serie

Carver Cinecittà Roma – Action Now Monopoli 1-0

Virtus Ragusa – Angri Pallacanestro 0-1

Redel Viola – Cestistica Benevento 1-0

Stella EBK Roma – Barcellona Basket 1-0

Virtus Matera – Nuovo Basket Aquilano

Stella Azzurra Viterbo – Basket Academy Catanzaro 1-0

Felice Scandone Avellino – Basket School Messina 1-0

Dinamo Basket Brindisi – Esperia Olimpia Cagliari 0-1