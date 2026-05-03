Play-off, la Redel travolge Benevento al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato il Benevento per il primo turno Play Off. La squadra di Coach Cadeo ha ritrovato Laquintana. Hanno iniziato bene i campani, i neroarancio si sono rimessi subito in partita disputando anche un’ottima seconda frazione di gioco. Assoluto protagonista del terzo quarto è stato Marco Laganà che ha incrementato il vantaggio sul Benevento. L’ultima frazione nonostante un timido tentativo di riavvicinamento della squadra di Coach Parrillo, è targato Redel Viola Reggio Calabria, sul finale dilaga, si diverte insieme al pubblico del PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO

Starting five: Fernandez, Laganà, Marini, Zampa, Maresca. Un errore per compagine. Di Febo da tre. Acosta dalla lunetta, due su due. Murolo da sotto canestro. Molto nervosismo sul parquet. Laganà per il 2 a 7. Maresca e poi Fiusco. Coach Parrillo chiama Time Out. Fiusco trasforma dalla lunetta. Di Febo da tre. Tripla di Laganà. Laganà in penetrazione. Altra tripla di Laganà che vale il +1 neroarancio. Giacomi dalla lunetta, uno su due. Si chiude il primo quarto sul 15 a 15.

SECONDO QUARTO

Diversi errori per compagine. Iommelli da sotto canestro. Marangon dalla lunetta, due su due. Agbortabi in reverse. Acosta per il 19 pari. Fiusco per i neroarancio. A Bongiovanni risponde Maresca. Laganà segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero a sua disposizione. Tripla di Marini. Coach Parrillo chiama Time Out. Giacomi dalla lunetta, uno su due. Laganà dalla lunetta, due su due. Murolo per Benevento. Laganà da sotto canestro. Fernandez dopo una palla recuperata per il +10. Coach Parrillo chiama Time Out. Si va all’intervallo lungo sul 35 a 25.

TERZO QUARTO

Fernandez in penetrazione. Laganà in reverse. Tripla di Laganà. Ancora Laganà in sospensione. Coach Parrillo chiama Time Out. Bongiovanni in penetrazione. Laganà in penetrazione. Ad Acosta risponde Maresca. Laganà per il 50 a 29. Tripla di Miraglia. Fiusco dalla lunetta, due su due. Si va all’ultimo quarto sul 52 a 32.

QUARTO QUARTO

Marangon guadagna la lunetta, due su due. Tripla di Di Febo. Iommelli da sotto canestro. Tripla di Di Febo che vale il -14 dagli ospiti. Coach Cadeo chiama Time Out. Bongiovanni in penetrazione, dopo una palla recuperata. Agbortabi, uno su due. Marangon dalla lunetta, zero su due. Coach Parrillo chiama Time Out. Fiusco dalla lunetta, due su due. Tripla di Fiusco. Murolo dalla lunetta trasforma il libero assegnatogli per fallo tecnico a Laganà. Tripla di Giacomi. Fernandez dalla lunetta, due su due. Spazio per l’under Marinelli. Tripla di Fiusco. Giacomi da sotto canestro. Anche l’under Damato sul parquet sul +19 dei neroarancio. Tripla di Zampa. A Iommelli risponde Damato. Marinelli dalla lunetta uno su due. La Redel vince per 71 a 49, portandosi sull’1 a 0 nella serie Play Off.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria – Energia Cestistica Benevento 71-49 (15-15, 20-10,17-7, 19-17)

Arbitri: Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Francesco Giunta di Ragusa.