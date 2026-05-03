Reggina, Ragusa: ‘Fallito l’obiettivo, ci prendiamo tutte le responsabilità. Play off inutili ma…’

Ha rappresentato una delle grandi delusioni di questa stagione per prestazioni e gol realizzati, fortemente condizionato anche da una serie di infortuni. Nino Ragusa, autore del quarto gol di questo pomeriggio e anche suo personale, ai microfoni di radio Febea: “Abbiamo fallito l’obiettivo e non c’è nulla da festeggiare oggi nonostante la buona prestazione. Non siamo mai stati primi, questo è un dato di fatto. Anche quest’anno ci è mancato sempre l’ultimo step, un grande rammarico non essendoci mai stata un ammazza campionato. Ci prendiamo la responsabilità di quella che è stata la stagione.

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Sono tante le cose che non sono andate bene. In estate si era lavorato per partire forte e andare subìto avanti. E’ andata male e poi provare a recuperare non è facile, insieme a qualche match point sbagliato, è questa l’analisi del nostro cammino. Il mio inizio di stagione è stato travagliato con il problema all’adduttore, poi la clavicola. Ho provato a mettermi al pari dei compagni, l’impegno non è mai mancato. La contestazione? Fischi sacrosanti, c’è grande delusione ed è giustificabile, li capiamo benissimo anche perchè nei momenti difficili ci hanno sempre sostenuti. Abbiamo deluso non solo i tifosi ma una città intera. Play off inutili ma bisogna onorarli”.