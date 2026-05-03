Reggina, Ragusa: ‘Fallito l’obiettivo, ci prendiamo tutte le responsabilità. Play off inutili ma…’
"Sono tante le cose che non sono andate bene, sbagliati troppi match point". Il passaggio sulla contestazione
03 Maggio 2026 - 17:55 | Redazione
Ha rappresentato una delle grandi delusioni di questa stagione per prestazioni e gol realizzati, fortemente condizionato anche da una serie di infortuni. Nino Ragusa, autore del quarto gol di questo pomeriggio e anche suo personale, ai microfoni di radio Febea: “Abbiamo fallito l’obiettivo e non c’è nulla da festeggiare oggi nonostante la buona prestazione. Non siamo mai stati primi, questo è un dato di fatto. Anche quest’anno ci è mancato sempre l’ultimo step, un grande rammarico non essendoci mai stata un ammazza campionato. Ci prendiamo la responsabilità di quella che è stata la stagione.
Sono tante le cose che non sono andate bene. In estate si era lavorato per partire forte e andare subìto avanti. E’ andata male e poi provare a recuperare non è facile, insieme a qualche match point sbagliato, è questa l’analisi del nostro cammino. Il mio inizio di stagione è stato travagliato con il problema all’adduttore, poi la clavicola. Ho provato a mettermi al pari dei compagni, l’impegno non è mai mancato. La contestazione? Fischi sacrosanti, c’è grande delusione ed è giustificabile, li capiamo benissimo anche perchè nei momenti difficili ci hanno sempre sostenuti. Abbiamo deluso non solo i tifosi ma una città intera. Play off inutili ma bisogna onorarli”.
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