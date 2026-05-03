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Comunali, Lorenzo Cesa a Reggio Calabria a sostegno di Cannizzaro Sindaco

Inaugurazione della segreteria elettorale di UDC e Democrazia Cristiana a Reggio Calabria con la presentazione della lista dei candidati per il Consiglio Comunale

03 Maggio 2026 - 16:43 | Comunicato Stampa

cesa cannizzaro

Martedì 5 maggio alle ore 15.00, in Reggio Calabria, via S. Paolo, 20/B, alla presenza
dell’on.le Lorenzo Cesa, Presidente Nazionale dell’UDC – Unione di Centro, e del
candidato alla carica di sindaco on.le Francesco Cannizzaro, sarà inaugurata la segreteria
elettorale della lista Democrazia Cristiana – Unione di Centro.

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Nell’occasione, sarà presentata la lista dei candidati promossa dai partiti e movimenti
politici UDC, Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo
CDU, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

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